Misafirlerinizin afiyetle yiyeceği kakaolu çatlak kurabiye tarifi sizin de favori lezzetiniz olacak. Sevdiklerinize hazırlamak için kakaolu çatlak kurabiye tarifi arıyor ya da kakaolu çatlak kurabiye nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kakaolu çatlak kurabiye tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

KAKAOLU ÇATLAK KURABİYE TARİFİ

Kakaolu çatlak kurabiye malzemeleri

2 su bardağı un

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay kaşığının ucu ile tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 kahve fincanı kakao

Kurabiyeleri bulamak için

Yarım su bardağı pudra şekeri

KAKAOLU ÇATLAK KURABİYE YAPILIŞI

Pudra şekeri haricinde tüm malzemeyi yoğurma kabına alın, tüm malzeme iyice karışana kadar yoğurun. Bir süre sonra hamur elinizde dağılmaya başlayacak ve yağını dışarıya atacak. Bu durumda sakın fazladan un eklemeyin. Hamuru toplayıp streç filme sarın, altına bir tabak koyarak buzdolabında minimum 2 saat mümkünse 1 gece dinlendirin. Pudra şekerini bir tabağa alın. Dinlenmiş hamurdan cevizden biraz ufak parçalar kopartarak elinizde yuvarlayın ve pudra şekerine bulayın. 2-3 cm aralıklarla fırın tepsisine dizin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 15 dakika kadar pişirin.



