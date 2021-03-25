Kaliteli bir uyku için 10 altın öneri

Uyku ihtiyaçlarının yaşa göre değişiklik gösterirken, özellikle yaşam tarzı ve sağlıktan etkilendiğini vurgulayan Nöroloji Uzmanı Meliha Aydın, sağlıklı bir uyku için önerilerde bulundu:

• Rahat bir uyku için her gün aynı saatte uyumayı ve aynı saatte uyanmayı alışkanlık haline getirin. Hafta sonu ve tatillerde bu düzeni bozmamaya özen gösterin. En fazla 20 dakika bu saatlerin dışına çıkılabilir.

• Gün içinde şekerleme yapmayın. Gündüz uyumak gece uykuya dalmayı zorlaştırdığı gibi uyku kalitesini de düşürür.

• Gece yetersiz uyuduğunuzda gündüz kestirmeyin veya sabah daha geç kalkmayın.

• Kahve ve nikotin gibi uyarıcıları uyku saatinize yakın tüketmekten kaçının. Çünkü kafein ve nikotin içeren yiyecek ve içecekler uyku dalmanızı zorlaştırır. Ayrıca yatmadan önce ağır yiyecekler yemeyin.

• Uyuduğunuz yerin sessiz ve rahat olduğundan emin olun. Oda sıcaklığının sıcaktan ziyade hafif serin olmasını sağlayın. İdeal sıcaklık 18-22 derece olmalıdır. Ayrıca yatak odanızı yatmadan önce 15 dakika havalandırın.

• Yatak odasında gereksiz göz yoran ışıkların olmadığından emin olun. Lambalardan, cep telefonundan ve TV ekranlarından gelen parlak ışık uykuya dalmayı zorlaştırabilir, bu yüzden bu ışığı kapatın.

• Yatak odanızı sadece uyumak için kullanın. TV seyretmeyin, cep telefonunuzu kullanmayın. Ders, iş ve proje gibi işleri yatak odanızda yapmayın.

• Eğer herhangi bir nedenden dolayı uykuya dalmakta zorlanıyorsanız, yatakta 15 dakikadan fazla kalmayın. Başka bir odaya geçip uykunuz tekrar gelene kadar bekleyin fakat bu sırada telefondan veya televizyondan uzak durun. Bunlar uykunuzun daha çok kaçmasına neden olur. Uykunuz gelince tekrar yatağınıza dönün. Eğer uyuyamazsanız tekrar aynı şekilde kalkın. Uykunuzun gelmesi için kitap okuyabilirsiniz.

• Gün içinde yaptığınız kısa süreli egzersizler örneğin yürümek ve bisiklet sürmek gibi aktiviteler uyku kalitenizi artırmaya yardımcı olur. Fakat egzersizi uyku saatinize yakın yapmamaya çalışın.

• Düzenli bir gece rutini vücudun yatmaya hazır olduğunu fark etmesine yardımcı olur. Yatmadan önce ılık duş veya banyo yapmak, kitap okumak veya hafif uzanmalar şeklinde bir rutin oluşturabilirsiniz. Mümkünse, uyumadan önce duygusal olarak rahatsız edici konuşmalardan ve aktivitelerden kaçının.

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