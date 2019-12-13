Kalkan balığı tarifi: Kalkan balığı nasıl yapılır?
Kalkan balığı diğer balıklara oranla daha nadir bulunur ve daha pahalıdır. Balıklar arasında en faydalı olan kalkan balığı oldukça lezzetli bir ete sahiptir. Faydaları saymakla bitmeyen kalkan balığının şeker hastalığından kemiklere varana kadar vücudumuzun bir çok alanında destekleyici tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bu faydalı balığın nasıl pişirildiğini merak ediyorsanız "kalkan balığı tarifi, kalkan balığı nasıl yapılır" haberimize bakın.
Omega 3 yağı bakımından oldukça zengin olan kalkan balığı tam bir şifa kaynağıdır. Lezzetli etiyle nefis tadı hafızalarınıza kazınacak olan kalkan balığını nasıl pişireceğinizi bilmiyorsanız "Kalkan balığı tarifi, kalkan balığı nasıl yapılır" haberimize bakın.
Kalkan balığı tarifi
Kakan balığı malzemeleri
Kalkan balığı (temizlenip parçalara ayrılmış)
Kalkan balığı marine için
1 limonun suyu
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Kalkan balığını kızartmak için
2 su bardağı sıvı yağ
Un ve mısır unu
Kalkan balığı yapılışı
Limon, tuz ve zeytin yağını bir kasede karıştırıp, temizlenip, dilimlenmiş kalkan balığının üzerine döküp harmanlıyoruz. Tuzunu içine çekmesi için en az 1 saat dinlendiriyoruz ve daha sonra tavanın altını sonuna kadar açıp iyice kızdırıyoruz. Bu sırada balıkları sostan çıkarıp un ve mısır unu karışımına bulayıp kızgın yağa bırakıyoruz. Altı ve üstü altın renginde kızarana kadar bekliyoruz. Ortalama 15 dakika da kızarıyor ve balığımızı çıkarıp fazla yağını havlu kağıt ile alıyoruz. Sıcak servis ediyoruz.
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