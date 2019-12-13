Omega 3 yağı bakımından oldukça zengin olan kalkan balığı tam bir şifa kaynağıdır. Lezzetli etiyle nefis tadı hafızalarınıza kazınacak olan kalkan balığını nasıl pişireceğinizi bilmiyorsanız "Kalkan balığı tarifi, kalkan balığı nasıl yapılır" haberimize bakın.

Kalkan balığı tarifi

Kakan balığı malzemeleri

Kalkan balığı (temizlenip parçalara ayrılmış)

Kalkan balığı marine için

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Kalkan balığını kızartmak için

2 su bardağı sıvı yağ

Un ve mısır unu

Kalkan balığı yapılışı

Limon, tuz ve zeytin yağını bir kasede karıştırıp, temizlenip, dilimlenmiş kalkan balığının üzerine döküp harmanlıyoruz. Tuzunu içine çekmesi için en az 1 saat dinlendiriyoruz ve daha sonra tavanın altını sonuna kadar açıp iyice kızdırıyoruz. Bu sırada balıkları sostan çıkarıp un ve mısır unu karışımına bulayıp kızgın yağa bırakıyoruz. Altı ve üstü altın renginde kızarana kadar bekliyoruz. Ortalama 15 dakika da kızarıyor ve balığımızı çıkarıp fazla yağını havlu kağıt ile alıyoruz. Sıcak servis ediyoruz.

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