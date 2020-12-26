Ekonomi Kalkınma yerelden başlar

Kalkınma yerelden başlar

Ekonomi

Kalkınma yerelden başlar

Burdur Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, “Her zaman ifade ettiğim gibi kalkınma yerelden başlar” dedi.

26 Aralık 2020, Cumartesi 19:06 Son Güncelleme:
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“Özellikle tarım alanında başarıyı yakalamak, tarımsal gelişme oranımızı yükseltmek istiyorsak, her ildeki tarım sektörünün tüm birleşenleriyle, o ilin gelişimine katkı sağlayıcı fikirleri ortaya koyarak, adım adım hayata geçirmeliyiz” diyen Ömer Faruk Gündüzalp, Burdur olarak, tarımsal üretim potansiyellerinin farkında olduklarını belirtti. Gündüzalp şöyle konuştu: “Her ilimizi her ilçemizi, tarımsal potansiyeli ile birlikte marka haline getirmenin hedefinde olmalıyız. Diğer taraftan da coğrafi işaretli ürünlerimize de ağırlık vermeliyiz. Çünkü işaretli ürünlerimiz, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizi koruduğu gibi ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlıyor.”

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