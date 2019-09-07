Yaşı konusunda her zaman spekülasyonlar olan fakat kimliğine göre 38 yaşındaki Eto'o, futbolu bıraktı. 1996 yılında Kamerun'un Kadji Sports takımında başlayan kariyerinde büyük başarılara imza atan Eto'o birçok önemli takımda oynadı.

Eto'o oynadığı takımlar

23 yıllık kariyerinde Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi takımlar olan Kamerunlu yıldızın yolu bir dönem Türkiye'den de geçti. Eto'o son olarak Qatar FC takımında oynamıştı.

Kiralık olarak ve bonservisiyle oynadığı takımlar sırasıyla:

Kadji Sports

Real Madrid

Leganes

Espanyol

RCD Mallorca

Barcelona

Inter

Anji Mahaçkale

Chelsea

Everton

Sampdoria

Antalyapsor

Konyaspor

Qatar FC

Eto'o kariyeri

Afrika'nın yetiştirdiği en kariyerli oyunculardan biri olan Samuel Eto'o hem milli takımda hem kulüp takımlarında büyük başarılar yaşadı. 23 yıllık profesyonel kariyerine 21 kupa ve sayısız bireysel ödül sığdırdı.

Eto'o'nun kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var.

İlki, 1999-2000 sezonunda henüz 18 yaşındayken kadroda yer aldığı Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. O turnuvada hiç oynamamış olsa da kadroda adı yazılıydı.

Barcelona'yla 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (2005-2006 ve 2008-2009), Inter'le 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu (2009-2010).

Barcelona'yla 3 defa La Liga şampiyonluğu, Inter'le 1 kez Serie A şampiyonluğu, Kamerun'la ise 2000 ve 2002 yıllarında olmak üzere 2 defa Afrika Şampiyonluğu bulunuyor.