Ekonomi Kamu çalışanlarına ilave tediyelerin ödeme tarihleri belli oldu

Kamu çalışanlarına ilave tediyelerin ödeme tarihleri belli oldu

Ekonomi

Kamu çalışanlarına ilave tediyelerin ödeme tarihleri belli oldu

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2021 yılında verilecek ilave tediyenin yatırılma tarihleri belli oldu.

31 Aralık 2020, Perşembe 10:00 Son Güncelleme:
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Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.

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