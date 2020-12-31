Kamu çalışanlarına ilave tediyelerin ödeme tarihleri belli oldu
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2021 yılında verilecek ilave tediyenin yatırılma tarihleri belli oldu.
31 Aralık 2020, Perşembe 10:00 Son Güncelleme:
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Kamuda çalışan işçilere verilecek tediye tarihleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendi.
Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, ilave tediyenin birinci yarısının 29/01/2021, diğer yarısının 11/05/2021 tarihinde ödenmesine, yer altı işlerinde çalışanlara ise ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.
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