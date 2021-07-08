İşçi zammı için sendikalar ve hükümet tarafındaki görüşmeler devam ediyor. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin, mevcut brüt ücretten yaklaşık bin lira fazlasını talep ederken, hükümet tarafı da kendi zam teklifini masaya sundu. Kamu işçilerine ne kadar zam yapılacağı ise görüşmelerin sonunda belli olacak…

KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILIR?

Kamu işçilerine yapılacak zam bu yıl taşeron işçilerin kadroya geçmesiyle birlikte yaklaşık 700 bin çalışanı etkiliyor. Bu çalışanların aileleri de rakamlara eklenince yaklaşık 3 milyon kişi, işçi maaş zammından doğrudan etkilenmiş oluyor.

Demiryolları, karayolları, hastaneler, il özel idareleri, elektrik üretim santralleri ve şeker fabrikaları başta olmak üzere kamudaki işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zamma yönelik görüşmeler başladı.

Kamu işçisine yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılan Hak-İş ve Türk-İş ve kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin, mevcut brüt ücretten yaklaşık bin TL fazlasını talep etti.

Yani bu talep edilen zammın kabul edilmesi durumunda 3 bin 750 olan brüt ücret, 4 bin 800 TL'ye yükselecek.

HÜKÜMET DE TEKLİFİNİ SUNDU

Hükümet tarafından ise brüt 3577 lira ile 3750 lira arasında alanlara 100 lira, brüt 3750 lira ile 4 bin lira arasında alanlara 60 lira seyyanen zam teklif edildi.