Kamu işçilerine zam maratonu! İşte hükümetin zam teklifi…

Son dakika haberleri... Kamu işçilerinin beklediği zam teklifi belli oldu. Hükümet, kamu işçilerine 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile 4 bin liraya kadar brüt ücrete 60 ve 100 lira seyyanen zam teklif etti.﻿﻿﻿

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