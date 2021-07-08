Ekonomi Kamu işçilerine zam maratonu! İşte hükümetin zam teklifi…

Kamu işçilerine zam maratonu! İşte hükümetin zam teklifi…

Ekonomi

Kamu işçilerine zam maratonu! İşte hükümetin zam teklifi…

Yüz binlerce kamu işçisinin beklediği zam teklifi belli oldu. Hükümetten brüt 3577 TL-3750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, brüt 3750 TL- 4 bin TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam teklif edildi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 15:12 Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri... Kamu işçilerinin beklediği zam teklifi belli oldu. Hükümet, kamu işçilerine 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile 4 bin liraya kadar brüt ücrete 60 ve 100 lira seyyanen zam teklif etti.﻿﻿﻿

Ayrıntılar birazdan...

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