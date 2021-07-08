Kamu işçilerine zam maratonu! İşte hükümetin zam teklifi…
Yüz binlerce kamu işçisinin beklediği zam teklifi belli oldu. Hükümetten brüt 3577 TL-3750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, brüt 3750 TL- 4 bin TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam teklif edildi.
08 Temmuz 2021, Perşembe 15:12 Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri... Kamu işçilerinin beklediği zam teklifi belli oldu. Hükümet, kamu işçilerine 2021'nin ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı ile 4 bin liraya kadar brüt ücrete 60 ve 100 lira seyyanen zam teklif etti.
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