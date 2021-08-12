Kamu işçisine zam tamam

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren ve 31 Mayıs’ta başlayan zam pazarlığında dün anlaşmaya varıldı. Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in başkanlığında düzenlenen imza töreninde açıklandı. Buna göre; ücretlere 2021-2022’nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı. Bilgin, ortalama zammın yüzde 27 olduğunu söyledi.

500 LİRALIK DÜZELTME

Sosyal haklara da aynı oranda zam yapılırken en düşük maaş alan kamu işçisine 500 lira düzeltme gerçekleştirildi. Böylece en düşük 3 bin 577 lira olan maaş, zamlarla birlikte 4 bin 100 liraya yükseldi. En düşük ücretlere yapılan zam oranının yüzde 34.6 olduğunu açıklayan Bakan Bilgin, “Türk çalışma hayatında bir ilk olarak toplam orana yaklaşık yüzde 3 oranında yansıyan hizmet zammı konusunda da bir anlaşmaya vardık” dedi. Kamuda aylık ortalama ücret ise 5 bin 835 liraya ulaştı.

İKRAMİYE VE SOSYAL YARDIM

Sözleşmeyle sosyal haklarda da iyileştirmeler yapıldığını vurgulayan Bilgin, “Taşerondan kadroya geçenlerin ikramiyelerini birinci yıl için 30 güne, ikinci yıl için 40 güne çıkarttık. Ücretlere yapılan artışlar, bütün sosyal yardımlara da yansıdı. Sosyal yardımlar 275 liradan 350 liraya yükseltildi. Bunlar Türk işçisine helal olsun. Bütün bunları dikkate aldığımız zaman kamuya maliyeti Türk ekonomisinin karşılayabileceği bir maliyettir” dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Hükümet, kamu işçisine ilk zam teklifini 8 Temmuz’da yapmıştı. Brüt 3 bin 577 ile 3 bin 750 lira arasında maaş alanlara 100 lira, 3 bin 750-4 bin lira arasında alanlara 60 lira seyyanen zam ve birinci 6 ay için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artış ile üzerinde olursa enflasyon farkı teklif edilmişti. İşçi kesimi ise hükümetten gelen bu ilk teklifin taleplerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtmişti.



