Kamuda tasarruf artacak taşıt sayısı azalacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına ilişkin ‘tasarruf tedbirleri’ genelgesi yayımladı. Dünkü Resmi Gazete’de yer alan genelgede makam aracından cep telefonuna, gezi, yemek kokteyl harcamalarından fazla mesailere kadar birçok düzenleme yer aldı.

TAŞINMAZ KİRALAMA

Genelgeye göre, kamu tarafından yurtiçinde ve yurtdışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme gibi sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak, yeni inşaata başlanmayacak.

HABERLEŞME MASRAFLARI

Tasarruf tedbirleri genelgesinde kamu kurum ve kuruluşlarının haberleşme giderlerine ilişkin hususlar da yer aldı. Düzenlemeyle cep telefonu tahsisi sınırlandırılırken tahsis edilen telefon görüşmelerine de limit getirildi. Bakanlar, belediye başkanları ve üst yöneticiler tarafından, cep telefonu tahsis edilen makamlar için aylık cep telefonu görüşme ücreti limitleri, 1800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı (bugün için yaklaşık 300 lira) geçmeyecek.

RESMİ ARAÇTA KISITLAMA

Kamu kurum ve kuruluşlarınca taşıt edinimleri ihtiyaç analizlerine dayandırılacak, acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt alınmayacak. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar, ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecek. Kamuda taşıt sayısı kademeli düşürülecek. 2020 yılındaki taşıt sayısı bu yıldan başlamak üzere 2023’e kadar en az yüzde 20 azaltılacak. Hibe dahil her ne suretle olursa olsun yabancı menşeli taşıt edinilmeyecek. Bazı istisnalar hariç hiçbir makama yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek. Alınırken veya kiralanırken ekonomik araçlar (1600 cc ve altı motor hacimli, standart donanımlı) tercih edilecek.

ONLINE EĞİTİM VE TOPLANTI

Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetiçi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon gibi her türlü faaliyetlerinin uzaktan erişim yöntemleriyle yapılması esas olacak. Bu faaliyetlerin yüz yüze yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda öncelikle kamu tesisleri kullanılacak ve ihtiyaç mümkün olduğunca kamu personeli tarafından karşılanacak. Zorunlu olmadıkça danışmanlık hizmeti satın alınmayacak.

HER ETKİNLİKTE HEDİYE YOK

Uluslararası toplantılar ile milli bayramlar hariç; açılış, konferans, seminer, yıldönümü ve benzeri kutlama ve organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi, kokteyl, yemek gibi davetler düzenlenmeyecek, hediye verilmeyecek ve diğer adlar altında ödeme yapılmayacak. Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacak.

PERSONEL GİDERLERİ

Kanundan doğan mecburi yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet genişlemesi ve yeni bir teşkilat biriminin kurulması halleri hariç olmak üzere bir önceki mali yılda kadro ve pozisyon sayılarında emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ve pozisyon ihdas ya da kullanım talebinde bulunulabilecek. Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecek. İş Kanunu kapsamında çalışan işçilerin yıl içerisinde hak kazandıkları yıllık ücretli izin süreleri, ilgili yıl içerisinde kullandırılacak. Ayrıca ilgililerin önceki yıllarda hak kazanıp kullanmadıkları yıllık ücretli izin süreleri, yürütülen hizmetlerde aksamaya sebep olmayacak şekilde azami üç yıl içerisinde kullandırılacak.

UÇUŞ MİLLERİNİ ŞAHIS KULLANAMAYACAK

Genelgede öne çıkan diğer tasarruf önlemleri ise şöyle:

İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik dokümanların hazırlanması ve paylaşımı elektronik ortamda yapılacak.

Havayolu şirketlerince sağlanan uçuş millerinin şahıslar tarafından kullanılması önlenecek.

Fiziki olarak birbirine yakın makam ve birimlerdeki fotokopi, faks ve benzeri büro malzemeleri ortaklaşa kullanılacak.

DÜŞÜK ENERJİLİ ÜRÜNLER

Önemli gider kalemlerinden olan enerji maliyetini azaltmak için kamu alımlarında, enerji verimliliği yüksek projeler ile enerji kullanımı düşük olan ürünler tercih edilecek. Su israfını önlemek için tasarruflu cihazlar tercih edilecek. Yeşil alanların sulanmasında mümkün olduğunca şebeke suyu kullanılmayacak.

ORTAK SERVİS HİZMETİ

Yakın yerleşkelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisi hizmetini birlikte ihale etmeleri esas olacak. Personel servisi hizmetinden fiilen yararlanan kişi sayısının araç kapasitesinin yüzde 70’inin altında olması durumunda ilgili hatta servis sunumu yapılmayacak. Personel servisi ihale şartnamelerinde araç yaşı kriteri belirlenirken, model yılı yeni araçlar yerine maliyet tasarrufu sağlayacak şekilde kurallara uygun model yılı yeni olmayan araçlara öncelik verilecek.