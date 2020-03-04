19T, bir otobüs hattı. Kamufle’nin 1989 yılından bu yana yaşadığı Türk-İş Blokları ve Kadıköy arasında çalışan ve sanatçının “Bir yerden bir yere yolculuk yapacağım zaman ilk olarak 19T otobüsüne binerim ve macera başlar” dediği bu hat, aynı zamanda başını cama yasladığında hayaller kurduğu, okula, ilk konserine, ilk albüm anlaşmasına, ilk şehir dışı seyahatine, ilk lansmanına gittiği, en özel anlarına en özel seyahatlerine taşımış olan bir hat olma özelliği taşıyor. Bu anlamda 19T Kamufle için bir başlangıç. “Kendimi bir nevi o otobüs hattına borçlu hissetiyorum ve o otobüsün içinde başımı cama yasladığımda kurduğum hayallerin bir kısmını gerçekleştirdim. Bu anlamda 19T ismi bu albümü oldukça iyi sırtlıyor” diyor.

19T albümünün ilk bölümünde üç yeni şarkı yer alıyor. Çıkış şarkısı Fugithora’da ise Deniz Tekin düeti dikkat çekiyor. 'Fugit hora' Latince bir deyiş. 'Zaman akar' anlamına geliyor. Şarkıdaki anlamına baktığımızda 'Fugit horo', günlük yaşamdan ve kendinden sıyrılıp kendine dışardan bakmaya, içe dönük gözlemler yapmaya bir çağrı niteliği taşıyor. İnsanın kendi içinde, kendi hikayesinden bağımsız değerlendirme yapabilen bir gözlemci yaratmanın ilk adımı.

Sözleri Kamufle ve Deniz Tekin, bestesi ve düzenlemesi Da Poet imzası taşıyan 'Fugithora'nın yanı sıra 'Sıkıcı ve Monoton' ile 'Beni Denemeyin', dinleyiciyle buluşan diğer şarkılar. 'Sıkıcı ve Monoton' ve 'Beni Denemeyin' şarkılarında da sözleri Kamufle beste ve düzenlemelerde ise Da Poet dikkat çekiyor.