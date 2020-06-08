Kanal D'den Yeşilçam tadında bir dizi: Çatı Katı Aşk
Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz’in üstlendiği yeni dizisi “Çatı Katı Aşk”ın oyuncuları fotoğraf çekiminde bir araya geldi.
08 Haziran 2020, Pazartesi 08:45 Son Güncelleme:
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Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz, başrollerini paylaştıkları “Çatı Katı Aşk” için birlikte objektif karşısına geçti. Neşeli geçen çekimlerde tüm oyuncular, enerjileriyle birbirini tamamladı. Sıcacık hikayesiyle Yeşilçam filmi tadındaki romantik komedinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş var. Senaryosunu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’nın birlikte kaleme aldığı “Çatı Katı Aşk”, yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.