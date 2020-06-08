Magazin Kanal D'den Yeşilçam tadında bir dizi: Çatı Katı Aşk

Kanal D'den Yeşilçam tadında bir dizi: Çatı Katı Aşk

Magazin

Kanal D'den Yeşilçam tadında bir dizi: Çatı Katı Aşk

Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz’in üstlendiği yeni dizisi “Çatı Katı Aşk”ın oyuncuları fotoğraf çekiminde bir araya geldi.

08 Haziran 2020, Pazartesi 08:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz, başrollerini paylaştıkları “Çatı Katı Aşk” için birlikte objektif karşısına geçti. Neşeli geçen çekimlerde tüm oyuncular, enerjileriyle birbirini tamamladı. Sıcacık hikayesiyle Yeşilçam filmi tadındaki romantik komedinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş var. Senaryosunu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’nın birlikte kaleme aldığı “Çatı Katı Aşk”, yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
8 Haziran 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Selin Ciğerci’ye sapık şoku
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 5 dakikada magazin turu (8 Haziran 2020)