Kanal İstanbul ile ilgili son dakika açıklaması! Bakan duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, "Dev projemiz Kanal İstanbul Türkiye'nin gündeminde. Çok tartışılıyor. Olumsuz algı yapılıyor. Ya bilgi eksikliğinden ya da toplumu ikiye bölmek için. Bu yüzden çok iyi anlaşılması çok önemlidir. Kanal İstanbul'un önemi görülmektedir. Dünyada yük trafiğinin yüzde 90'ı deniz yollarıyla yapılmaktadır. Orta koridorun kuzey güney koridorundaki İstanbul'da yük geçişi artacak. Gemi hacimlerinin büyümesi riski arttırmaktadır. Boğaz geçişleri şehir içi trafiği arttıracak ve çevre felaketlerine neden olacak kazalara neden olacaktır. 14 saat olan bekleme süresi 48 saati bulacak. Kanal İstanbul ise etkin bir lojiktik yönetimi ile gemilerin güvenliğini sağlayacak. Dünya üzerinde de en büyük lojistik projelerden biri. İmar planları tamamlandı, ihale hazırlıkları devam ediyor" dedi.