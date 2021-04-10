Yurt içi ve dışından gelen yüzlerce çocuğun tedavi edildiği Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kan Bankası İdari Sorumlusu Doç. Dr. Ekrem Ünal, yaklaşan ramazan öncesi "trombosit" ve "beyaz kan" bağışı çağrısında bulunuldu.

Doç. Dr. Ünal, ERÜ Hastaneleri Kan Merkezine yapılan bağışların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle azaldığını söyledi.

Ünal, sadece ERÜ'de değil, Türkiye'nin dört bir yanında tedavi gören kanserli çocuk ve yetişkin hastaların kan ihtiyacının devam ettiğini aktardı.

Yaklaşan ramazan ayı ve Kovid-19 sürecinde kan bağışında bir yavaşlama olduğuna değinen Ünal, kurumlarında temizlik ve hijyen kurallarına dikkat edildiğini, bu yüzden insanların gönül rahatlığıyla kan verebileceklerini dile getirdi.

Ünal, kanser hastası çocukların aldıkları kemoterapiden dolayı beyaz kan hücrelerinin düştüğünü anlattı.

Bu noktada kan bağışının öneminin arttığını vurgulayan Ünal, "Bizim kanserli hastalarımıza beyaz kan ve trombosit denilen pıhtılaşma hücrelerinin desteğine ihtiyacımız oluyor. Ramazan kardeşlik ayı. Yardımlaşma ayında insanların birbirine kan vermesi önemli." ifadesini kullandı.

Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesinde yüzlerce hastanın tedavi edildiğine değinen Ünal, referans hastane olduklarını, Kayseri dışından Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Adana ve Diyarbakır'dan da hasta geldiğini belirtti.

Ünal, bu şehirlerden gelen hastaların kan ihtiyacının yakın akrabalardan karşılanamadığını, bu yüzden kan bağışının burada önem kazandığını anlattı.

"Kanser koronavirüs dinlemedi"

"Kanımıza muhtaç insanlar var." diyen Ünal, trombositlerin alındıktan sonra 5 gün saklanabildiğini, bu süre sonunda özelliğini yitirdiğini kaydetti.

Her zaman taze kana ihtiyaç olduğunu aktaran Ünal, bağışlarla insanların hayatlarının kurtulduğunu dile getirdi.

Bağışın önemini vurgulayan Ünal, "Geçen sene ramazan ayında kanser, koronavirüs dinlemedi. Biz ramazanın başında 2-3 ünite kan alabildik. Bir günde ise 80 ünite çıkışımız oldu." dedi.

Ünal ayrıca, ERÜ Hastaneleri Kan Merkezinde yıllık ortalama 50 bin kan ihtiyacı yaşandığını, bu kanların da işlemlerden geçerek 22 bin eritrosit, 20 bin plazma ve 9 bin havuz trombosit olmak üzere tedavi amaçlı insanlara verildiğini sözlerine ekledi.

Kan bağışında bulunan üniversite öğrencisi İlyas Samet Kursak da kanser hastalarına destek olmak için düzenli aralıklarla kan verdiğini, salgının bağış yapmaya engel gibi görünmemesi gerektiğini söyledi.











