Kanser hücrelerinin ‘yamyamlık’ yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi
ABD’de bilim insanları ‘yamyamlık’ yaparak kemoterapi sonrası geri dönen kanser hücreleri tespit ettiklerini duyurdu.
ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan New Orleans şehrindeki Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları, kanser hastalarına uygulanan kemoterapi sırasında bazı kanser hücrelerinin, hayatta kalmak ve tedavi sonrası nüksetmek için 'yamyamlık' yaparak etrafındaki hücrelerden ‘enerji’ topladığını açıkladı.
ENERJİ TOPLAYIP KANSERİ TEKRAR NÜKSETTİRDİLER
Kemoterapi süresince bu şekilde enerji toplayarak hayatta kalan kanserli hücreler, tedavi sonrası çoğalarak kanserin tekrar nüksetmesine neden oluyor.
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Kanserli hücrelerin 'yamyamca davranışlar gösterdikleri' bilim insanları tarafından daha önce tespit edilmişti ama neden olduğuna dair araştırmalar devam ediyordu.
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Bilim insanları, özellikle meme kanserinde tedavi sonrası kanserin geri dönme ihtimalini azaltmak için bunun önemli bir çalışma olduğunu söyledi. DHA
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