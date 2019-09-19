Kanser hücrelerinin ‘yamyamlık’ yaparak hayatta kaldıkları keşfedildi

ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan New Orleans şehrindeki Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi bilim insanları, kanser hastalarına uygulanan kemoterapi sırasında bazı kanser hücrelerinin, hayatta kalmak ve tedavi sonrası nüksetmek için 'yamyamlık' yaparak etrafındaki hücrelerden ‘enerji’ topladığını açıkladı.

ENERJİ TOPLAYIP KANSERİ TEKRAR NÜKSETTİRDİLER

Kemoterapi süresince bu şekilde enerji toplayarak hayatta kalan kanserli hücreler, tedavi sonrası çoğalarak kanserin tekrar nüksetmesine neden oluyor.

Bu haberi de okudular Prostat kanserine 5 günde tedavi

Kanserli hücrelerin 'yamyamca davranışlar gösterdikleri' bilim insanları tarafından daha önce tespit edilmişti ama neden olduğuna dair araştırmalar devam ediyordu.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Kansere karşı kalkan görevi gören besinler

Bilim insanları, özellikle meme kanserinde tedavi sonrası kanserin geri dönme ihtimalini azaltmak için bunun önemli bir çalışma olduğunu söyledi. DHA

Bu haberi de okudular Kanserden korunmak için meyveleri mevsiminde yiyin







