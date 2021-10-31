Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, birleşen Cumhuriyet Bayramı ile hafta sonu tatilini fırsat bilenlerin adresi oldu. Bölgedeki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100 seviyelerine ulaştı. TÜRSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, "Bölge esnafı olarak sonuçtan memnunuz." dedi.

Eylül ayı ile birlikte özellikle hafta sonları yerli turistlerin akınına uğrayan Kapadokya bölgesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ile yoğunluğun en fazla yaşandığı merkezlerden biri oldu. Bazı turistler sabah erken saatlerde Göreme beldesindeki sıcak hava balon turlarına katılırken, bazıları da peribacalarını gezerek fotoğraf çektirdi.

KAPADOKYA'DA OTELLER DOLDU, ESNAF MEMNUN

Türkiye Seyahat Acentları Birliği (TÜRSAB) Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, dış pazardaki doluluğun iç pazarda da yakalandığını belirterek, şunları söyledi:

"Kapadokya, dış pazardaki yoğunluğu artık iç pazarda da aranan bölgelerden biri oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da yüzde 100'e yakın doluluk oranımız var. Balon turları dolu, bölge turlarımız, aktivitelerimiz Cumhuriyet Bayramı'nda yazdan kalma bir doluluk içerisinde yürütülüyor. Bölge esnafı olarak sonuçtan memnunuz. Cumhuriyet Bayramı tatili süresinde, hem otel kapasitelerinde yüzde 100 doluluk yaşadık hem de aktivite alanlarımızın tamamı doldu. "

GÖREME ÜRGÜP'TE TRAFİK

İstanbul, Adana, Mersin, Ankara, İzmir ve çevre illerden gelen yerli turistler ise Kapadokya'da mükemmel bir doğa gezisi yapılacağını belirterek bölgenin kalabalık olduğunu söyledi. Müze ve ören yerlerinin girişinde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı, bilet almak için uzun kuyruklar oluşturdu. Göreme-Ürgüp bağlantı yolunda ise araç trafiği dikkat çekti.



