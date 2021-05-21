Ekonomi Kapalıçarşı’da altın! 21 Mayıs 2021 gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Kapalıçarşı’da altın! 21 Mayıs 2021 gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Ekonomi

Kapalıçarşı’da altın! 21 Mayıs 2021 gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,16 artışla 506,00 liradan tamamladı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, 21 Mayıs 2021 Cuma günü gram altın kaç TL?

21 Mayıs 2021, Cuma 18:07 Son Güncelleme:
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Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,16 artışla 506,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 819,00 lira, Cumhuriyet altını 3.354,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 506,00 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

21 Mayıs döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

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