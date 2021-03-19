Kapalıçarşı’da çeyrek altın, günü 658,00 liradan kapattı

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altını 2.692,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 405,60 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA