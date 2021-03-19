Ekonomi Kapalıçarşı’da çeyrek altın, günü 658,00 liradan kapattı

Kapalıçarşı’da çeyrek altın, günü 658,00 liradan kapattı

Ekonomi

Kapalıçarşı’da çeyrek altın, günü 658,00 liradan kapattı

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 azalışla 405,60 liradan tamamladı.

19 Mart 2021, Cuma 18:36 Son Güncelleme:
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İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altını 2.692,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 405,60 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

AA

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