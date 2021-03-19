Kapalıçarşı’da çeyrek altın, günü 658,00 liradan kapattı
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 azalışla 405,60 liradan tamamladı.
19 Mart 2021, Cuma 18:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altını 2.692,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 düşüşle 405,60 liradan işlem gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
AA
BUNLARI DA OKUYUN