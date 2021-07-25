Kaptan Amerika bakir mi? sorusuna senaristlerden yanıt

Kaptain Amerika (Captain America) filmlerinin senaristleri, Chris Evans'ın canlandırdığı Steve Rogers'ın cinsel geçmişine dair spekülasyonlara yanıt verdi. Hayranlar, Marvel Sinematik Evreni'nde (MSE) Chris Evans'ın canlandırdığı karakterin serinin büyük bölümünde cinsel açıdan aktif olup olmadığını uzun süredir tartışıyor. İlk Yenilmez: Kaptan Amerika'da (Captain America: The First Avenger) Steve, Peggy Carter'a (Hayley Atwell) aşık olur fakat 21. yüzyıla kadar buzda donmuş halde kalmadan önce bir öpücükten öteye asla gitmezler.

Sonraki Kaptan Amerika ve Avengers filmlerinde, Steve'in hâlâ Peggy'ye kırgın olduğu ve nihayetinde Avengers: Endgame'in sonunda onunla birlikte olmak için zamanda geriye gittiği görülüyor.

"NEDEN BAKİR OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR?"

Independent'in haberine göre, Yahoo'ya kısa süre önce verdiği röportajda yazar Stephen McFeely "Bence bekaretini kaybediyor! Neden bakir olduğu düşünülüyor? Benim açımdan böyle görünüyor ve şehir şehir dolaşıyor, onun imza verdiğine benzer hanımlara imzalar dağıtıyorsanız, bakir olmadığını düşünmem gerekir." dedi.

Diğer senarist Christopher Markus ise "Hatırlanması gereken şey, Steve Rogers'ın ahlakçı biri olmadığı. Ara sıra bu şekilde sunulmuş olabilir ama o; doğruya, yanlışa ve tüm bunlara inanan bir adam. Ama o çocuk korist değil, II. Dünya Savaşı gazisi" dedi.

Markus ve McFeely, MSE'deki diğer birçok unsurun yanı sıra üç Kaptan Amerika filminin tamamının senaristliğini yaptı.



