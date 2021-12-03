Kar yağışı başladı, kayak merkezlerinde talep patlaması bekleniyor

Kayak merkezlerinde kar yağışı başladı. 10 Aralık'tan itibaren tesisler kapılarını açıyor. Kayak yapmayı özleyen yerli turistin çok yoğun talep oluşturacağı görülüyor.

Kayak merkezleri birkaç gündür kar yağışı almaya başladı. Kartalkaya, Erciyes, Uludağ, Palandöken, Sarıkamış'ta etkili olan kar, bölgelerdeki tesislerin gelecek hafta sonunda açılmasını sağlayacak. Kayak sezonunun hızı, bu yıl özellikle yerli turist açısından rezervasyonlarda kendini gösteriyor. Önceki yıl pandemi kısıtlamaları kapsamında yasaklara denk gelen sezonda kayağı özleyenler, kur farkları nedeniyle yurt dışı tatillerini erteleyenler yurt içi tesislere olan taleplerini artırdı. Yanı sıra Erciyes'e özellikle Ukraynalı ve Rus turistler bekleniyor. Sezon boyunca yüksek doluluk oranları öngörülüyor.

"REZERVASYONLAR BU SEZON EYLÜL-EKİMDE BAŞLADI"

Daha önce kayak tatili sezonunun pandemi kısıtlamalarına denk geldiğini hatırlatan Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge Genel Müdürü Veli Tuzak, yerli turistin bu özlemle, tatil talebini eylülde iletmeye başladığını söyledi. Tuzak, "10 Aralık itibarıyla ezonu açacağız. Tesisimizi bu yıl erken rezervasyon döneminde yüzde 30-40'ını doldurduk. Ağırlığımız iç pazar. Yüzde 20-25 Rus ve Ukrayna pazarından, yüzde 10-15 ise İran pazarından beklentimiz bulunuyor. Geçen sezon kayağa gidemeyen ailelerin farkını bu yıl daha iyi görüyoruz. Normalde aralıkta yapılan rezervasyonlar bu sezon eylül-ekimde başladı. Pandeminin seyrine bağlı olarak, kış ayları boyunca yüksek doluluk bekliyoruz" diye konuştu.

YILBAŞI VE SÖMESTİR TATİLİ

Üç gündür Sarıkamış/Cıbıltepe bölgesinin yoğun kar yağışı aldığını anlatan Sarıkamış Kayı Snow Otel Genel Müdürü Bora Kanber, gelecek hafta tesiste sezonu başlatacaklarını ifade etti. Erken rezervasyon ile dolulukların belli bir seviyeye geleceğini öngördüklerini belirten Kanber, "Yılbaşı rezervasyonları da başladı. Ardından ise ailelerin sömestir tatili için harekete geçeceğini düşünüyoruz. Genelde bölgede iç pazar yoğunluklu bir turist hareketi var" dedi.

‘YERLİ PAZARDA PATLAMA BEKLİYORUZ"

Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü Menderes Karaküçük, geçen yıl kayak sezonu öncesinde gelen kısıtlama tedbirleri nedeniyle bu sezon da tatilcilerde bir tedirginlik olduğunu, bu nedenle son dakika rezervasyonlarının belirleyici olacağını düşündüklerini ifade etti. Karaküçük, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seyir bu şekilde giderse bu sene özellikle yerli pazarda patlama bekliyoruz. İki senedir kayak için bölgelere gidemeyenler bu sezon acısını çıkaracak. Yurt dışından ise birinci pazar Ukrayna, ikinci sırada Rusya var. Rusya'dan direkt uçuşlar halen başlatılamadığı için çok yoğun geliş olmuyor. Avrupa'nın kayak pazarı İngiltere'de dönüyor."

Milliyet



