Kara bahis kurbanları

Mali Suçları Araştırma Kurumu’nun (MASAK) son verilerine göre; Türkiye’de yasal bahis pazarının büyüklüğü 11 milyar lirada kalırken, yurtdışı merkezli oynanan yasadışı bahsin yıllık cirosu ise tam 42 milyar liraya ulaştı. Bu para ise çeşitli yöntemlerle yurtdışına kaçırılıyor. Yani asıl kaybeden Türkiye oluyor. Şu an 6.1 milyon kişi yasal bahis oynarken 10 milyonun üzerindeki kişinin ise illegal bahis oynadığı tahmin ediliyor.

QR KODLU İŞLEMLER

İllegal bahisteki para trafiğinin nasıl yürütüldüğüne ilişkin POSTA’ya konuşan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, “Bu siteler yasadışı oldukları için POS cihazı kullanamıyorlar. Daha önceleri EFT ya da banka havalesi yoluyla tahsilat yapıyorlardı. Oysa artık izlenmesi güç teknikler kullanıyorlar; elektronik cüzdan, QR kodu, kripto para bunlardan bazıları” dedi.

PARALAR TERÖRE...

Başta İstanbul olmak üzere sokak aralarında 5 binin üzerinde illegal bahis ofislerinin olduğunu ifade eden İsa Altun, şöyle devam etti: “Örgütler döviz ve altın alım satımı yapan şirketlerle anlaşarak bu paraları altın, döviz ve Bitcoin’e çevirip İngiltere, Bulgaristan, Litvanya ve Malta’da kurdukları paravan şirketlere aktarıyorlar. Paraların çoğu terör örgütlerine gidiyor.”

ÖNCE GÜVEN VERİYORLAR

Yasadışı bahis sitelerinin önceleri müşterilerine kazanç sunarak güvenlerini sağladıklarını ifade eden İsa Altun, “Ardından bu kişileri yüksek paralar yatırmaya ikna ediyorlar. Fakat kazanılsa da bu ücretler verilmiyor yani dolandırıyorlar. Ertesi gün bir bakmışsınız ofis yerinde yok. Zaten bir masa ve bilgisayar ile iş yapılıyor” dedi.

İNTERNET AĞINIZA DİKKAT...

Bu arada konuyla hiçbir ilgisi olmayanların da zaman zaman illegal bahis yüzünden başı derde girebiliyor. A.Y adlı bir mağdurun başına gelen tam bir ders niteliğinde: Bir akrabamız bizim eve ziyarete gelmişti. Bizim internet ağımızı kullanarak kendi bilgisayarından illegal bahis oynatmış. Fakat emniyet güçleri IP’den yeri tespit ederek sabaha karşı bizim evi bastı. Üniversitede okuyan kızlarımız dahil ailece gözaltına aldılar. Üç gün emniyette kaldık. Suçsuzluğumuzu kanıtlamak için çok uğraştık.

KUPON TUTUNCA İŞLER DEĞİŞİYOR

İllegal bahis yüzünden büyük mağduriyetler yaşayan bazı kişilerin ifadelerini savcılıktan ve şikayet sitelerinden alarak derledik.

-Tempobet’e 400 TL civarında bir parayı QR Code ile yatırdık. Adamlar ödeme yapmamak için önce ‘Para ATM’ye sıkışmış’ dediler. Bankaya durumu açıkladık ancak sıkışan paranın olmadığı anlaşıldı. Tamamen göz göre göre yalan söylüyorlar ve paranın üstüne konuyorlar.

-Yıllardır bahis oynayan biriyim. Arkadaşlar imajbet’i önerdi. Toplam 150 TL kupon yaptım, 2’si tuttu ve 2250 TL kazandım. 2000 TL gibi tutarı çekme talebinde bulundum ancak 10 dakika sonra hesabım donduruldu.

-Yaklaşık 4 yıldır bahis oynadığım İmajbet sitesi ne yazık ki son tutan kuponun parasını istedikleri tüm belgeleri göndermemize rağmen vermedi. Mağduriyetimin bir an önce giderilmesini istiyorum.

-Thebahis.com’da ne hikmetse para çekimi yapılamıyor. Instagram’dan bedava maç veriliyor ama o maç sadece bu site üzerinde gözüküyor. Ne hikmetse her maç tutuyor ama para çekimi yok. Hayali liglerle beni kandırdılar. Şikayetçiyim.

-Nakitbahis68 ödül kazanırsanız oyun hatalı deyip paranıza el koyuyor ve hesabınıza erişim engelleniyor. Daha sonra size yatırmış olduğunuz tutarı geri veriyorlar ama kazanca el koyuyorlar.

-Betsdot17 diye bir site var. Para attım, her bahsime limit koydular. Parayı geri istedim, vermediler. Kısacası siteye giriş var kaybetmeden çıkış yok belli.

-Gizabet.com’a üye oldum. E-posta adresi kullanmıyorlar. Sitede whatsApp grubu kurmuşlar. Şikayet edince benim hesabımı kapattılar. 1 kuruş ödeme yapmaz bu site. Gerekli yerlere şikayet ettim. Temsilcinin ses kaydı vs. her şey mevcut. Davacıyım.

-Totobo1.com pişmanlıktır, hatadır. Bağlı bulunduğum bayi 3000 TL parama el koyup kaçmıştır. Bu site önüne gelene bayilik vererek bahis yapan insanları mağdur ediyor. Parasına el koyulan insanların mağduriyeti çözülene kadar mücadeleye devam edeceğim.