Karabuğday diyeti içinde başka tahıllara oranla çokça mineral ve vitamin vardır. Gün içinde açlık hissiyatı bastırılır ve tok kalınmasına destek olur. Karabuğday; alerjik değildir. Bunun yanı sıra lif oranı oldukça yüksek olup, glüten içermez. Demir oranı oldukça yüksektir. Kimyasal içermez. Karabuğday; içinde magnezyum, bakır, manganez gibi mineralleri bulundurur.

Karabuğday Diyeti Listesi: Karabuğday Diyeti Nasıl Yapılır?

Karabuğday diyeti ile kilo vermek, pek çok kişi için zor olsa da kilo vermeye başlandığı zaman hızlıca zayıflamak mümkün olmaktadır. Bunun dışında verilen kiloların geri alınmaması diyetin en önemli avantajıdır. Kalıcı bir şekilde kilo vermek, pek çok diyet çok güç olurken karabuğday diyetiyle çok kolaydır. Kimi yerlerde grekça şeklinde de bilinen karabuğday; uzun süreli tok tutan ve iştahı kesen bir gıdadır. Bu yüzden uzmanlar kilo vermeyi isteyen bireyler adına karabuğday diyeti önerilmektedir.

Karabuğday diyeti için; karabuğday lapası tüketilmelidir. Karabuğday lapasının yapımı için; bir bardak karabuğday alınarak, üstüne 2 bardak kaynar su ilave edilmelidir. Bununla beraber sabaha kadar bırakılmalıdır. Karabuğday; gece boyunca eklenen suyu emecektir. Sabah, karabuğday tüketilmeye hazır olacaktır. Hazırlanan lapa; gün boyu tüketilmelidir. Arzu edildiği kadar tüketilebilir. Diyet süresinde sürekli aynı yemek tüketileceğinden karabuğday diyetine sadık kalmak biraz zor olabilir. Ancak gün içerisinde 2 porsiyon meyve yemek mümkündür. Güneşte kurutulmuş meyveler veya meyve püreleri tüketilebilir.

Karabuğday diyeti yapılırken; gün boyu bir litre kadar kefir tüketilmesi önemlidir. Bununla beraber yemekten yarım saat sonra kefir tüketmek tercih edilirse, diyeti yapan kişi için daha sağlıklı olur. Gün içerisinde en az 2 litre su içmek gerekir. Bol su tüketmek, diyetten verim almak adına oldukça önemlidir. Ancak yemek sırasında su içmemek gerekir. Yemeklerde; şeker, tuz ve baharat tüketimi yapılmamalıdır. Gün içerisinde bir bardak kahve ya da çay tüketmek doğru olacaktır. Karabuğday diyeti uygulanırken, çay ya da kahve tüketmemek diyetin verimli olması açısından gereklidir. Çok acıkılması halinde gün içerisinde 150 gram kadar yoğurt tüketilebilir. Alkol tüketmemek ve akşam saat 6 sonrasında yemek yememek önemlidir.

Karabuğday diyeti yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar ise aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Karabuğday lapası tüketilmelidir.

- Diyet esnasında meyve tüketilebilir.

- Yalnızca yüzde 1 yağ oranında olan yoğurtlar tüketilmelidir.

- Gün içerisinde bol bol su tüketilmelidir. Su içerisine dilimlenen meyve veya salatalık eklenebilir.

- Gün içerisinde 1 litre kadar kefir tüketilmelidir.

- Açlığın fazla olması durumunda yatmadan önce maden suyuyla seyreltilen yoğurt tüketilebilir.

- Gün içerisinde 1 bardak kadar kahve ya da çay tüketilebilir.

- Diyet yapıldıktan 14 gün sonra karabuğday diyetine alışmamak adına vücut dinlendirilmelidir.

- Diyete başlamadan kesinlikle bir hekime danışmak gerekmektedir.

Karabuğday Diyeti ile 1 Haftada Kaç Kilo Verilir?

Karabuğday diyeti; zor bir diyet olup etkisi çok fazla olan bir diyet türüdür. Bununla beraber karabuğday diyetinin uzun süre boyunca tok tutan etkisi sayesinde, bu diyet ile bir hafta içerisinde yaklaşık olarak 4- 5 kilo vermek mümkündür. Karabuğday diyetine sadık kalarak 1 hafta içerisinde yaklaşık şekilde 5 kilo vermek kesindir.



