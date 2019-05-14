Türklerin kurduğu şirket sayısı 3 bini aşarken, faal durumda olanlar ise sadece 300 civarında. Karadağ-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) Başkanı Necmi Saykun, Karadağ’dan vatandaşlık alarak Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olma hayali kuran Türkleri dolandırıcılar konusunda uyardı. Karadağ vatandaşı yapma vaadiyle insanlardan 10 bin Euro’ya (68 bin lira) ulaşan paralar alındığını belirten Saykun, “Karadağ çifte vatandaşlığı kaldırdı. Burası kolay vatandaşlık dağıtan bir ülke değil. Konut da alsanız, otel de yapsanız vatandaşlık almanız garanti değil” dedi.

800 EUROYA 7 GÜNDE ÇALIŞMA VE OTURMA İZNİ

Türkiye’nin Karadağ Büyükelçisi Songül Ozan ise “Karadağ’da ev alana otomatik vatandaşlık, 2 saatte oturma izni verme gibi duyurular gerçek değil” diye konuştu. Türkler’in, çocuklarına huzur ve güven ortamında, doğal beslenme fırsatıyla, devlet okullarında Finlandiya modelli eğitim aldırmak için Karadağ’a yerleştiklerini belirten Saykun, bunun için de ya konut aldıklarını ya da şirket kurduklarını söyledi. Saykun, vatandaşlık vaadiyle Türkler’i kandıran simsarlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirterek ülkedeki yasal süreci şöyle anlattı: “Şirket kurmak için 1 Euro sermaye yeterli. Yasal işlemler nedeniyle 300 Euro da kuruluş maliyeti var. Şirketi kurduktan 7 gün sonra çalışma ve oturma kartı almanız için de 280 Euro harç ödeniyor. Tüm bu işlemler için 200 Euro gibi bir aracılık hizmet bedeli ödemek yeterli. Dolayısıyla 800 Euro’ya şirket kurup, oturma ve çalışma izni alınabilir. Oysa İstanbul, Antalya, Bursa, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde, lüks otellerde toplantılar yapılıp, 7 günde vatandaşlık vaadiyle 10 bin Euro (68 bin lira) isteyenler var. Bunlara inanmayın. Bu ülkede zaten 7 günde 800 Euro’ya (5 bin 450 lira) oturma ve çalışma izni alınabiliyor.” (Hürriyet)