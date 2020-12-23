Karagümrük Andrea Bertolacci ile anlaştı

Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'yi transfer etti. Fatih Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada "Karagümrük’te transferler devam ediyor! İtalya’nın başkenti Roma’da dünyaya gelen Andrea Bertolacci, doğduğu şehir olan Roma’nın alt yapısında futbola başladı" denildi.

2015'te Roma'dan Milan'a 21 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer edilen 29 yaşındaki Bertolacci, daha sonra Genoa'ya kiralanmış ve ardından serbest bırakılmıştı.

Sampdoria macerasında da başarılı olamayan Bertolacci'nin sözleşmesi elinde bulunuyordu. Bertolacii, Biglia ve Borini'nin ardından Karagümrük'ün transfer ettiği Milan'da oynamış 3. oyuncu oldu.



