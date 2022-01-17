Karagümrük Davide Biraschi ile sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Genoa'nın 27 yaşındaki stoperi Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık.

Çeşitli yaş kategorilerinde 5 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Biraschi, Genoa'nın yanı sıra Avellino ve Grosseto formaları da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Davide Biraschi'ye Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."