Futbol Karagümrük Davide Biraschi ile sözleşme imzaladı

Karagümrük Davide Biraschi ile sözleşme imzaladı

Futbol

Karagümrük Davide Biraschi ile sözleşme imzaladı

Fatih Karagümrük savunmaya takviye yaptı. İstanbul ekibi Genoa forması giyen İtalyan oyuncu Davide Birashci'yi kiraladı.

17 Ocak 2022, Pazartesi 14:51 Son Güncelleme:
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Genoa'nın 27 yaşındaki stoperi Davide Biraschi'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Genoa'nın 27 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardık.

Çeşitli yaş kategorilerinde 5 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Biraschi, Genoa'nın yanı sıra Avellino ve Grosseto formaları da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Davide Biraschi'ye Karagümrük formasıyla başarılar dileriz."

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