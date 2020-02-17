TFF 1. Lig'de Fatih Karagümrük ile Giresunspor arasındaki maçta ilginç bir olay yaşandı.

Serbest vuruş kullanılacağı esnada bir köpek, sahaya hızla girerek duran topu kendisi kullandı. Topla oynama konusunda hayli istekli olan köpek, topu uzun süre kimseye vermedi.

Oyuncuların severek kandırma çabalarına kanan köpek, dışarıya atılan topun peşinden koşarak sahadan çıktı.

Bir müddet sonra yeniden sahaya giren oyuncu köpek, bu kez de Karagümrük kaptanının kucağında ikinci kez sahadan çıkarıldı.

Üçüncü kez sahaya dalan top sevdalısı köpek, saha görevlileri tarafından yeniden sahadan çıkarıldı.

Maç, Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.