Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Stadımız yok diye küçümseyen açıklamalar yapmış, bazıları da daha da ileri giderek ligden düşürülmemiz gerektiğini söylemiştir. Bizim stadımız, tesisimiz yok, doğrudur. Biz sizinle bu şartlar altında mücadele ediyoruz. Stadımız ve tesisimiz olduğu zaman bizimle mücadele edemeyeceksiniz!" denildi.

İşte açıklamanın tamamı:



