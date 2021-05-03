Futbol Karagümrük 'ligden düşürülsünler' yorumlarına sert çıktı: İleride bizimle mücadele edemeyeceksiniz!
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Karagümrük 'ligden düşürülsünler' yorumlarına sert çıktı: İleride bizimle mücadele edemeyeceksiniz!

Futbol

Karagümrük 'ligden düşürülsünler' yorumlarına sert çıktı: İleride bizimle mücadele edemeyeceksiniz!

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, stadyumları ve tesisleri olmadığı için yapılan yorumlara karşılık sert bir açıklama yaptı.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 12:31 Son Güncelleme:
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Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Stadımız yok diye küçümseyen açıklamalar yapmış, bazıları da daha da ileri giderek ligden düşürülmemiz gerektiğini söylemiştir. Bizim stadımız, tesisimiz yok, doğrudur. Biz sizinle bu şartlar altında mücadele ediyoruz. Stadımız ve tesisimiz olduğu zaman bizimle mücadele edemeyeceksiniz!" denildi.

İşte açıklamanın tamamı:


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