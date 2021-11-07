Karagümrük ve G.Saray puanları paylaştı
Fatih Karagümrük 16.00'da başlayan maçta evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
07 Kasım 2021, Pazar 14:51 Son Güncelleme:
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Skor: Karagümrük 1-1 Galatasaray
Goller: Bertolacci, Mostafa Mohamed
Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının 11'leri şöyle oluşmuştu:
Karagümrük: Viviano, Biglia, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Borini, Hedenstad, Pesic, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Karamoh
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Babel, Kerem, Halil Dervişoğlu.
Yedekler: Fatih, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Mostafa, Moruţan, Kaan, Barış Alper, Feghouli, Diagne