Futbol Karagümrük ve G.Saray puanları paylaştı

Karagümrük ve G.Saray puanları paylaştı

Futbol

Karagümrük ve G.Saray puanları paylaştı

Fatih Karagümrük 16.00'da başlayan maçta evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

07 Kasım 2021, Pazar 14:51 Son Güncelleme:
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Skor: Karagümrük 1-1 Galatasaray

Goller: Bertolacci, Mostafa Mohamed

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının 11'leri şöyle oluşmuştu:

Karagümrük: Viviano, Biglia, Ahmed Musa, Jimmy Durmaz, Borini, Hedenstad, Pesic, Burak Bekaroğlu, Zukanovic, Caner Erkin, Karamoh

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Babel, Kerem, Halil Dervişoğlu.

Yedekler: Fatih, Taylan, Alpaslan, Van Aanholt, Mostafa, Moruţan, Kaan, Barış Alper, Feghouli, Diagne


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