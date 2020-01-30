Karalahana çorbası tarifi: Karalahana çorbası nasıl yapılır?

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Karalahana çorbası tarifi

Karalahana çorbası malzemeleri

- 1 demet karalahana

- 1 adet kuru soğan

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

- 1 çay bardağı yarma

- 2 yemek kaşığı mısır unu

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 çay kaşığı pul biber

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 çay kaşığı karabiber

Karalahana çorbası yapılışı

Karalahanaları iyice yıkayın ve suyunu süzün. Ardından ince ince kıyın. Doğradığınız karalahanaları bir müddet suyun içinde bekletin ve sularını iyice süzün. Soğanların kabuklarını soyun. Minik küpler halinde yemeklik olarak doğrayın. Tencerenizin içine tereyağı, sıvı yağ, doğranmış soğanları ve salçayı ekleyerek kavurun. Kavrulan soğanların üzerine yarmaları ve karalahanaları ilave edin, birkaç defa daha kavurduktan sonra suyunu ilave edin. Yarmalar ve karalahanalar yumuşamaya başladığında haşlanmış kuru fasulyeleri ilave edin. Ardından baharat ve tuzunu ilave ederek pişmeye bırakın. Çorbanın suyundan bir miktar alarak mısır unuyla ayrı bir yerde karıştırın ardından azar azar içerisine ilave edin. Tüm malzemeler piştiğinde ve çorba kıvam aldığında ocaktan alın ve servis edin.