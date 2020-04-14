Karantinada güzelleşme zamanı

Artışın olduğu kategorilerden biri de kozmetik. Evde vakit bolluğunun da etkisiyle cilt ve saç bakımlarına yönelen tüketiciler, kozmetik satışlarını iki hafta öncesine oranla yaklaşık 10 kat artırdı. Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Kategori Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci, “Boyner.com.tr üzerinden kozmetik kategorisinin sipariş oranı iki hafta öncesine göre 7 kat arttı. Kategori içerisinde cilt bakım ürünlerinin satışı ise 2 hafta öncesine göre 10-11 kat arttı. Kozmetik kategorimiz içinde ağırlıklı olan parfüm satışı yerini cilt bakımına bıraktı” diye konuştu.

Tek kullanımlık maske

Kolonya ve dezenfektanların ciltte kuruma yapması nedeniyle nemlendirici el kremlerinin satışının arttığını belirten Değirmenci, son dönemde tıraş makinesi, saç-sakal şekillendirici, epilatör gibi kişisel bakım ürünlerine olan ilginin yoğunlaştığını söyledi. Değirmenci, “Cilt bakım ürünlerinden de tek kullanımlık maskeler, cildi besleyen ve yenileyen C vitamini serumları, salyangoz kremi gibi ürünler öne çıktı” dedi.

Kuaförler kapanınca

Kuaförlerin kapanmasının etkisiyle saç ve el-ayak bakımı ürünlerinin satışı arttı. Kuaföre gidemeyen birçok ünlü isim Instagram ya da Youtube üzerinden evlerinde saçlarını boyadıkları videolar bile hazırladı. Bu durum saç boyası ve el-ayak bakım ürünlerinin satışlarına yansıdı. Sinoz Kozmetik Başkanı Yasin Çörekci de “Manikür ve pedikür hizmeti alamayan kadınların bu süreci ertelemelerini sağlayan vücut peelinglerimizin satışında yüzde 120’lik bir artış oldu” dedi. Son birkaç haftadır her ürünün satışının arttığını belirten Yasin Çörekci, “Sinoz’un profesyonel bakım ürünlerinin satışında yüzde 40 artış yaşandı. Düzenli kullanım gerektiren çatlak kremi, vücut beyazlatıcı kremimizin de satışı yüzde 10 arttı. Ayrıca bakım maskesi, yüz peelingi, gece ve gündüz kremi ve el kremi gibi bakım ürünlerimizin satışı iki hafta öncesine oranla yüzde 70 arttı” diye konuştu.

Skype ve Zoom etkisi

Karantina döneminde birçok şirket, elemanlarını evden çalışmaya yönlendirdi. Toplantılar da evde Zoom veya Skype gibi uygulamalar aracılığıyla bilgisayar üzerinden yapılmaya devam ediyor. Bu görüşmelerde güzel ve bakımlı görünmek isteyenler bakım ürünlerinin dışında makyaj malzemelerinin de satışlarının artmasında etkili oldu.

Ruj ve rimel aldık

Pierre Cardin Kozmetik ve Avrupa Networking Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çarşıbaşı ise “Tüketiciler AVM ya da sokak mağazalarından alışveriş yerine internetten sipariş vermeye başladı. Bu nedenle internet sitemizin ziyaretçi sayısı bir önceki aya göre yüzde 90 arttı. Siparişlerde de yüzde 60 artış oldu. Renkli kozmetik ürünlerimiz de oldukça rağbet görüyor. Ruj, rimel, oje ve allık gibi ürünlerin yanı sıra bakım kremleri ve özellikle gece kremlerinin satışı arttı” dedi. Virüs nedeniyle Çin’e güvenin azaldığını da belirten Çarşıbaşı, “Birçok yabancı firma üretim için Türkiye’nin kapısını çalmaya başladı. Türkiye dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri olacak. Biz de salgın hafifleyince yeni tesis kurup yeni istihdam oluşturacağız” diye konuştu.