Karantinada iyi bir komşu olmak

Geçirdiğimiz sosyal izolasyon süreci boyunca, etrafımızdaki insanların bizim davranışlarımızdan ne şekilde etkileneceği yönünde daha hassas davranmalıyız. İşte kaba bir komşu olmamak için kaçınışması gereken 9 davranış:

Gürültü seviyesi

Evdeki seslerin, gürültü seviyesinin farkında olun. Sabahları erken kalkıp zumba yapmayı seviyor olabilirsiniz, hatta herkes uyanmadan önce spor salonunda zumba yapmak eskiden iyi bir fikirdi ancak artık ayaklarınızın yere vurma sesi bir başkasının çatısından salonuna gidiyor. Bu nedenle özellikle günün sabah ve gece saatlerinde gürültü seviyenizi azaltın. Özellikle yakınlarınızda yeni bebekli ya da yaşlı bireylerin bulunduğu evler arasında daha nazik olmanın tam sırası.

Kullanılmış eldivenler ve maskeler

Corona virüs salgını döneminde dahi çöpleri konusunda hassas davranmayan insanlar var. Pek çok insan, evlerimize aldığımız gıdaların ambalajlarını yıkama hassasiyeti gösterirken, çevreye öylece atılan kullanılmış maskeler ve eldivenlerden şikayetçi. Kullanılmış mendiller, maskeler ve eldivenler nedeniyle virüs ve mikroplar yayılmaya daha müsait hale geliyor.

Sosyal mesafe

Sağlık Bakanlığı'nın uyarıda bulunduğu şekilde, bu süreçte sosyal mesafeyi 1 ila 1 buçuk metre arasında tutmak önemli. Bunu özellikle apartmanların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uygulamak zor olsa da beklenmedik hapşırık ve öksürüklere önlem almada en etkili yöntem olarak gösteriliyor. En kısa konuşmalarda bile sosyal mesafe korunmalı, merdivenlerde ve asansörde birbirine yol verilmeli. Asansöre mecbur kalınmadıkça binilmemeli, mümkün olan en az kişiyle kullanılmalı.

Evcil hayvan pislikleri

Karantinada kaldığımız dönemde köpeklerimizle her zamankinden fazla yürüyüşe çıkıyoruz. Bu süreçte sokak temizliği için çalışanların hijyen koşullarını da düşünerek köpeklerimizin pisliklerini almaya her zamankinden fazla dikkat etmek gerekiyor. Sadece psikolojik açıda bile düşünüldüğünde insanlar hijyen konusunda çok daha hassas. Bir köpek pisliği görmek, birisinin gününün kötü geçmesine neden olabilir.

Wi-fi şifresi

Herkes evde ve çok fazla internet kullanıyoruz. İnternetteki yığılma nedeniyle yavaşlamalar söz konusu olabiliyor. Eğer başkasının şifresini kullanıyorsanız, bu alışkanlığı bırakın, başkasının şifresini çalmaya kalkışmayın.

Peki ne yapalım?

Bu dönemde komşulara gülümsemek her zamankinden çok daha önemli. Belki gülümsemeniz maskenizin altından görünmez ama toplumu bir arada tutmak ve moralleri yükseltmek adına komşularınızdan günaydın'ı ve iyi akşamlar'ı esirgemeyin. Pencerede gördüğünüz komşuşara el sallamak bile belki o gün birinin motive olması için ihtiyacı olan şeydir. Alışverişe giderken de belki yaşlı bir komşunuzun ihtiyacını sorabilir, hijyen kuralları çerçevesinde market alışverişini ona ulaştırabilirsiniz.

İlgili Haberler Evde kalan komşularına balkondan spor yaptırıyor







