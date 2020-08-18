Türkiye Karantinada olması gereken esnaf çiğ köfte satışı yaparken yakalandı

Karantinada olması gereken esnaf çiğ köfte satışı yaparken yakalandı

Türkiye

Karantinada olması gereken esnaf çiğ köfte satışı yaparken yakalandı

Kırklareli'nde corona virüs teşhisi konan bir esnaf konulduğu için karantinada olması gerekirken çiğ köfteci dükkanında satış yaparken yakalandı.

18 Ağustos 2020, Salı 10:29 Son Güncelleme:
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Kırklareli'nde Balkan Caddesi'nde Kovid-19 tanısı konulan bir esnafın dükkanını açtığı ihbarını değerlendiren polis ve sağlık ekipleri bölgede araştırma yaptı. Ekipler, kontrollerde M.A'nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

"Ateşim çıkmadı ki" 

M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki", "Ateşim çıkmadı ki", "Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim" sözlerini sarf etti.

Para cezası verildi

M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

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