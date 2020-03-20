Karantinada oyun oynuyoruz

‘Evinizden çıkmayın’ çağrısına yanıt veren kitleler, başta hijyen malzemeleri olmak üzere online satışları yüzde 300 artırdı. Bunun dışında en dikkat çeken artış ise dijital oyunlarda yaşandı. Salgın endişesiyle evine kapanan ve teselliyi dijital eğlencede bulan tüketici, dijital oyun harcamalarını yüzde 200 artırdı. Oyun alışverişinin salgından sonra yüzde 25 arttığını belirten Dijital platform Oyunfor.com’un Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Mart ın ilk 15 gününde yapılan oyun harcamaları ise yüzde 30 arttı. Daha önce 19.00-24.00 saatleri arasında olan oyun oynama alışkanlığı gün ortasına kayarak 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşti. Dijital oyun platformu Steam, 20 milyonluk anlık oyuncuyla rekor kırdı. Oyun konsolu alışverişi de yüzde 20’ye çıktı. Yani evde kalanlar mobil yerine PC ve konsol oyunlarıyla vakit geçirdi” diye konuştu.

Yüzde 200 arttı

Teknoloji şirketi Medianova’nın analizine göre de Türkiye’de online oyun sitelerinde trafik yüzde 200 arttı. Tüketiciler online oyunların yanı sıra e-spor gibi diğer eğlence servisleri tüketimine de ağırlık verdi. Karaoke gibi eğlence servislerindeki artış yüzde 200’ü buldu. Medianova CEO’su Serkan Sevim, “Geçen haftaya göre giyim gibi tüketim ürünleri satan e-ticaret sitelerinin trafiği yüzde 30 azalırken, gıda marketlerinin trafiği yüzde 100’ün üzerinde arttı” dedi.

1 milyar doları aşabilir

Elektronik para kuruluşu TURK Elektronik Para verilerine göre ise Param Kart’larla yapılan online harcamalar bir önceki aya göre yüzde 13’lük artış yakalarken, bu oran online oyun harcamalarında yüzde 30’a kadar yükseldi. TURK Elektronik Para Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Ertürk, “Dünyada 150 milyar doların üzerinde olan online oyun cirosu içerisinde Türkiye’nin payı 2019’da 830 milyon dolar olurken bu rakamın, son gelişmelerle birlikte 1 milyar doları aşması bekleniyor” dedi.

Bebek bezi yok sattı

Online alışverişte yüzde 300 artış yaşandı. GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, “9-16 Mart arasında, bir önceki haftaya göre kolonya satışı 34 kat, steril eldiven 19 kat, el dezenfektanı 10 kat, sabun 4 kat, medikal maske 4 kat, tuvalet kağıdı satışı ise 3.5 kat arttı. Bebek bezi satışları da yüzde 30 yükseldi” dedi. MNG Kargo İcra Kurulu Üyesi Özgün Şahin de, “Teslimatlarımız geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 20 arttı. Ayrıca temassız işleme başladık. Personelimiz, müşterilerden alınması zorunlu olan bilgileri manuel olarak yazmak yerine, kimlik ve sürücü belgelerinde yer alan barkodları el terminalleriyle okutuyor” dedi.

HÜLYA ÇAYLAK

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