Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül salgın koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs salgını yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı korkutucu boyuta ulaştı. Koronavirüs ile ilgili yapılan son açıklama ölümcül virüsün korkunç yüzünü gösterdi. Çin devlet televizyonu bu sabah 10.30'da virüsle mücadelede kilit rol oynayan doktorun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Karantina altındaki gemide vaka sayısı 542 oldu

Japonya'da, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 Şubat'ta karantinaya alınan yolcu gemisinden her gün bir kötü haber daha gelmeye devam ediyor. Yokohama Limanı'nda demirleyen ve içerisinde çok uluslu 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 542 oldu.