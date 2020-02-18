Karantinadaki gemide vaka sayısı 542'ye yükseldi
Japonya'nın Yokohama limanında karantinada olan Diamond Princess isimli gemide 88 yolcuda daha koronavirüsü görüldü. Gemide toplam vaka sayısı 542 oldu.
18 Şubat 2020, Salı 14:07 Son Güncelleme:
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül salgın koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs salgını yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı korkutucu boyuta ulaştı. Koronavirüs ile ilgili yapılan son açıklama ölümcül virüsün korkunç yüzünü gösterdi. Çin devlet televizyonu bu sabah 10.30'da virüsle mücadelede kilit rol oynayan doktorun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Karantina altındaki gemide vaka sayısı 542 oldu
Japonya'da, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 Şubat'ta karantinaya alınan yolcu gemisinden her gün bir kötü haber daha gelmeye devam ediyor. Yokohama Limanı'nda demirleyen ve içerisinde çok uluslu 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 542 oldu.