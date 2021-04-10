Ekonomi Karavan muayene süreleri hakkında düzenleme

Karavan muayene süreleri hakkında düzenleme

Ekonomi

Karavan muayene süreleri hakkında düzenleme

Kamu Denetçiliği Kurumu bir kişinin muayene mağduriyeti üzerine karavan muayene sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

10 Nisan 2021, Cumartesi 11:35 Son Güncelleme:
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), karavan cinsi araçların muayene geçerlilik sürelerinin yeniden düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı verdi. Alınan bilgiye göre, çekme karavan sahibi bir vatandaş, iki yılda bir çağrılması gerekirken her yıl muayeneye çağrıldığını, bu durumun mağduriyet oluşturduğunu ileri sürerek KDK'ye başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen KDK, 750 kilogram ve altındaki karavanların tescil edilmediğini ve muayeneye tabi tutulmadığını ancak 750 kilogram üstündekilerin römork sınıfı içerisinde değerlendirilerek tescile tabi tutulduğunu ve her yıl muayeneye çağrıldığını tespit etti.

Ayrıca, farklı ruhsata sahip olmasına rağmen karavanın "kamyonetlerle çekilebilir" gerekçesiyle her yıl muayeneye tabi tutulduğunu belirleyen KDK, bunun hakkaniyete uygun düşmediğini değerlendirdi.

KDK, bu konuda açık bir düzenleme olmadığını tespit ederek Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, karavan cinsi araçların muayene geçerlilik sürelerinin belirlenmesine yönelik açık düzenleme yapılması hususunda tavsiye kararı verdi. Bakanlık, cevap yazısında, karavan cinsi araçların muayene geçerlilik sürelerinin tavsiye kararına uygun olarak belirlenmesi konusunun, yapılacak ilk değişiklikte dikkate alınacağını belirtti.

AA

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