Karavandan 490 milyon euro

Karavan sektör temsilcileri, motokaravan dönüşümünde kullanılan araçlarda hükümetin yaptığı ÖTV indiriminin Türkiye’ye karavan satışları ve karavan turizminden yılda 490 milyon Euro girdi sağlayabileceğini açıkladı. Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, ÖTV indiriminin Türkiye yerli karavan sektörüne önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Shantigo Karavan ortaklarından Berkan Ülker de “Karavan filosu yeterli değil. Verginin düşmesi karavan filomuzun da büyümesini sağlayacaktır” diye konuştu.