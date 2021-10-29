Ekonomi Karavandan 490 milyon euro

Karavandan 490 milyon euro

Ekonomi

Karavandan 490 milyon euro

Motorlu karavanlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 220’den yüzde 45’e indirilmesi karavan sektöründe sevinçle karşılandı.

29 Ekim 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Karavan sektör temsilcileri, motokaravan dönüşümünde kullanılan araçlarda hükümetin yaptığı ÖTV indiriminin Türkiye’ye karavan satışları ve karavan turizminden yılda 490 milyon Euro girdi sağlayabileceğini açıkladı. Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, ÖTV indiriminin Türkiye yerli karavan sektörüne önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Shantigo Karavan ortaklarından Berkan Ülker de “Karavan filosu yeterli değil. Verginin düşmesi karavan filomuzun da büyümesini sağlayacaktır” diye konuştu.

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