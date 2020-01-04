Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde! Karayip Korsanları

Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde aksiyon, macera ve fantastik türünde olan 2011 yapımı film bir serinin ikinci filmi olarak karşımıza çıkıyor.

Serinin dördüncü filmi olan Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Efsanevi yapım neredeyse herkesin bildiği ve izlemekten sıkılmadığı bir yapım olarak hafızalarda yerini aldı.

Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde konusu

Gizemli Angelica ile yolları kesişen Jack Sparrow, bunun aşk olduğundan emin değildir, yoksa bu kadın onu efsanevi Gençlik Pınarı'nı bulmak için kullanmakta mıdır? Kadın onu efsane korsan Kara Sakal'ın gemisi "Kraliçe Anne'in İntikamı"na bindirdiğinde kendisini beklenmedik bir maceranın ortasında bulur ve kimden daha çok korkması gerektiğini bilemez.

Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde oyuncuları

Johnny Depp,

Penélope Cruz,

Geoffrey Rush,

Ian McShane,

Judi Dench

Karayip Korsanları serisi

2003 - Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti

2006 - Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı

2007 - Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu

2011 - Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde

2017 - Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı