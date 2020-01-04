Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde! Karayip Korsanları
Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde filmi televizyon izleyicileri tarafından merak edildi. Tarihin efsanevi filmleri arasında yerini alan ve binlerce kişinin tekrar tekrar izlediği film ile ilgili aramalar devam ediyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan filmin başrolünde ünlü aktör Johnny Depp bulunuyor.
Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde aksiyon, macera ve fantastik türünde olan 2011 yapımı film bir serinin ikinci filmi olarak karşımıza çıkıyor.
Serinin dördüncü filmi olan Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Efsanevi yapım neredeyse herkesin bildiği ve izlemekten sıkılmadığı bir yapım olarak hafızalarda yerini aldı.
Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde konusu
Gizemli Angelica ile yolları kesişen Jack Sparrow, bunun aşk olduğundan emin değildir, yoksa bu kadın onu efsanevi Gençlik Pınarı'nı bulmak için kullanmakta mıdır? Kadın onu efsane korsan Kara Sakal'ın gemisi "Kraliçe Anne'in İntikamı"na bindirdiğinde kendisini beklenmedik bir maceranın ortasında bulur ve kimden daha çok korkması gerektiğini bilemez.
Karayip Korsanları 4 Gizemli Denizlerde oyuncuları
- Johnny Depp,
- Penélope Cruz,
- Geoffrey Rush,
- Ian McShane,
- Judi Dench
Karayip Korsanları serisi
2003 - Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti
2006 - Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı
2007 - Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
2011 - Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde
2017 - Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı