Bir çoğumuz diyet yapmaya karar verdiğimizde ilk yemeği kestiğimiz şey karbonhidratlar oluyor. Aslında oldukça yanlış bir yöntem. Karbonhidratlar günlük enerji ihtiyacımızın yarısını karşılayan temel besindir. Karbonhidrat tüketimini azaltmak veya hiç tüketmemek ciddi sorunlara sebep olabilir.

Karbonhidrat, vücudumuz için önemli bir besin kaynağıdır. Bütün canlı hücrelerinde karbonhidrat bulunur. Karbonhidratlar doğada en çok bulunan temel organik maddelerdir. Temel görevi vücudun enerji ihtiyacını karşılamaktır. Karbonhidratlar; karbon, hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan organik bileşiklerin genel adıdır.

Karbonhidrat yeterli düzeyde tüketilmediği durumlarda vücutta yapım ve onarımda kullanılan proteinlerden enerji elde edilir. Vücut enerji için yağları kullanmak zorunda kaldığında ise yağlar çok fazla enerji verdiğinden yağların kullanımı sonucunda vücut asiditesi artar ve keton cisimciği dediğimiz zararlı maddeler oluşur. Bu da kalp ve böbrekte sorunlara yol açar.

Karbonhidratlar beynin tek enerji kaynağıdır. Bazı karbonhidratlar sindirim için gerekli olan bağırsaklarda bulunan sağlıklı bakterilerin oluşumunda yer alır. Karbonhidrat eksikliğinde sindirim sistemi problemleri görülür. Karbonhidratların çoğu iyi birer lif kaynağıdır. Lifler ise vücudumuzu kalp hastalıklarından, kanserden, diyabetten ve sindirim problemlerinden korur.

Karbonhidrat çeşitleri nelerdir?

Karbonhidratlar üç gruba ayrılır:

Monosakkaritler: (glikoz, fruktoz, galaktoz) yapı olarak en basit karbonhidratlardır.

Disakkaritler: iki monosakkaritin bağlanması ile oluşurlar. İnsan ve hayvanların yedikleri disakkaritler, sindirim sisteminde monosakkaritlerine ayrılarak kullanılır. Canlılarda en çok bulunan disakkaritler; maltoz (arpa şekeri), sakkaroz (çay şekeri), laktozdur (süt şekeri).

Polisakkaritler: ise çok sayıda monosakkaritin bir araya gelmesi ve dehidrasyonu ile oluşmuş büyük moleküllü karbonhidratlardır. Nişasta ve selüloz bitkilerde bulunan polisakkaritler, glikojen ise hayvanlarda bulunan polisakkarittir.

Mısır gevreği

Tahıl ve ekmek çeşitleri

Pirinç

Arpa

Yulaf

Kepek

Karabuğday

Bezelye

Müsli

Mercimek

Makarna

Kayısı

Hurma

Yaban mersini

Muz

İncir

Üzüm

Elma

Portakal

Armut

Ananas

Çilek

Karpuz

Kuru üzüm

Nohut

Kuru fasulye

Börülce

Bakla

Patates

Tatlı patates

Havuç

Mısır

Toz şeker

Şekerleme

Kek

Yağsız süt

Diyet yoğurt

Bütün çikolata çeşitleri, şeker türleri ve kurabiyeler yüksel miktarda karbonhidrat içerir.

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