Kardeş ülkeye e-İhracat köprüsü

E-ihracat henüz yolun başında. Türkiye’de hacmi geçen yıl 600 milyon dolarken, bu yıl 1.5 milyar dolara ulaşmış durumda. E-ihracat, yalnızca büyük firmaların değil KOBİ’lerin, girişimcilerin hatta el emeği ürün üreten ev hanımlarının da radarında. En önemli pazarları ise Türkiye’ye yakın ülkeler. Bunlardan biri de “kardeş ülke” Azerbaycan.

1000 dolara muafiyet

Azerbaycan’da büyük e-ticaret sitelerinin faaliyet göstermemesi, aylık 1000 doların altındaki siparişlerde gümrük vergisi ve KDV alınmaması bu ülkeye e-ihracat yapmak isteyen firmalar için önemli bir fırsat. Bu fırsatları anlatmak ve Türkiye-Azerbaycan arasında yeni bir e-ihracat kapısı açmak amacıyla Dünya E-İhracat Forumu (WORLDEF) tarafından Bakü’de World E-Commerce Forum Eurasia 2019 etkinliği düzenlendi.

İlk sıralarda

Dünya E-İhracat Forumu Başkanı (WORLDEF) Ömer Nart, etkinlikle Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri ve Türkiye arasında e-ihracat köprüsü kurduklarını söyledi. Forumla Türkiye’deki yerel üretici ve işletmelere elektronik ihracatta yeni fırsatlar oluşturduklarını anlatan Nart, “Türkiye’den paket gönderiminde ilk sırada ABD yer alıyor. Ardından Avrupa ülkeleri geliyor. Azerbaycan da e-ticaret paket gönderimlerinde ilk sıralarda. Günde 2 bin paket gönderiliyor. Azerbaycan hazır giyim, moda ve kozmetik ürünlerinin e-ihracatında yüksek potansiyel barındırıyor” diye konuştu.

Lojistikten altyapıya 50 şirket

Lojistik, altyapı ve e-ticaret yapan 50’ye yakın şirketin bir araya geldiği etkinlikte hem Azerbaycan’ın e-ihracat ekosistemine katkı sağlayacak hem de Türkiye’den Azerbaycan’a olan e-ihracatı artırmak için fikir alışverişi yapıldı. Etkinliğe yaklaşık 1000 kişi katıldı. Programda sefamerve.com CEO’su Mehmet Metin Okur, UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç, Digital Partners CEO’su Tuna Günbey, n11.com Direktörü Ramazan Altınay, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. İbrahim Kırcova gibi isimler de konuşmacı olarak katıldı.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU