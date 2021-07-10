Karşılıksız çeke yeniden ödeme imkanı

Torba teklifte karşılıksız çekle ilgili düzenleme de yer aldı. Buna göre; ‘karşılıksız çek’ suçundan 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla mahkum olanlara, ödenmemiş çek bedellerinin onda birini 30 Haziran 2022 tarihine kadar diğer taksitleri anılan tarihten itibaren 2’şer ay arayla 15 eşit taksitte ödemeleri halinde mahkumiyetin bütün sonuçlarını ortadan kaldırma imkanı tanınıyor.

TAKSİTLER GECİKİRSE...

30 Haziran 2022’ye kadar çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birinin ödenmemesi halinde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek. Hükümlü taksitlerden birini süresi içinde ilk defa yatırmadığı takdirde ödemediği bu taksit, sürenin sonuna bir taksit olarak eklenecek. Kalan taksitlerden birini daha ödemediği takdirde alacaklının şikayeti üzerine mahkemece hükmün infazının devamına karar verilecek.

GÜVENLİK KORUCULARININ ÜCRETİNE ‘ASGARİ’ AYAR

Teklifle ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Ocak 2022’ye erteleniyor. Torba teklifte yer alan diğer bir maddeye göre güvenlik korucularının aylık ücretleri asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek. Teklifle gümrük hizmetleri ve kaçakçılıkla mücadele görevlerinde yer alan bazı personele yüksek hizmetleri ve olağanüstü yararlık göstermeleri durumunda ödül verilmesi de amaçlanıyor.