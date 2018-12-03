Karşıyakalı sporculardan alkışlanacak hareket!

Özellikle son 5 maçı 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçen Yeşil-Kırmızılar, 15. haftayı 20 puanla geçerek sonunculuktan 11. sıraya tırmandı. Düşme hattına 5 puan fark atarak nefes alan Karşıyaka'nın Play-Off barajıyla arasındaki fark 3'e düştü. Yıllarca transferlere milyonlar harcayıp borç batağına saplandıktan sonra altyapısından 22 yaş ortalamasıyla Türkiye liglerinin en genç takımlarından birini oluşturan Kaf-Kaf, özellikle son Adıyaman 1954 maçında gövde gösterisi yaptı. Geçen hafta boyunca tribün kampanyası yürüten Karşıyaka'da Pınar Karşıyakalı basketbolcular dahil binlerce taraftar, genç futbolcular ve destek almadan kulübü ayakta tutmaya çalışan yönetimi yalnız bırakmadı. Son yılların seyirci rekorunu kıran Karşıyaka, rakibini geriden gelip 90+2. dakikadaki golle 2-1 yenerken maç sonu binlerce kişiyle tek vücut olup kolay pes etmeyeceğini haykırdı.

ARANAN KAN DOĞUKAN

Karşıyaka'da sakatlığı yüzünden son 3 maçta forma giyemeyen 19 yaşındaki yıldız adayı Doğukan İnci, Adıyaman 1954 karşısında sonradan oyuna girip attığı 2 golle 3 puanı getiren isim oldu. 4 Kasım'daki Pazarspor maçında arka adalesinde 16 santimetrelik yırtık oluşan futbolcu, 1 ayda iyileşti. Adıyaman karşısında oyuna yedek başlayıp 46. dakikada sahaya giren Doğukan, 1-0 yenik duruma düşen takımına 71 ve 90+2. dakikada attığı gollerle galibiyeti getirdi. Altyapıdan çıkıp U19 Milli Takımı'nda da görev yapan genç futbolcunun adı yaz döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı.

GENÇLERE ALKIŞ

Karşıyaka'nın tamamı altyapı patentli kadrosu, Adıyaman 1954 maçında aldıkları kritik galibiyetin yanı sıra maç sonu örnek davranışlarıyla da alkış topladı. Yeşil-Kırmızılı genç futbolcular, 90 dakikanın bitiminin ardından kullandıkları soyunma odasını pırıl pırıl temizleyerek stattan ayrıldı. İzmir Atatürk Stadı Stat Müdürü Özgür Kaplan, maç sonu tertemiz soyunma odasının fotoğrafını sosyal medya hesabında, "Karşıyaka Spor Kulübü teşekkürler. Maçtan sonraki soyunma odasının hali, bravo" yazısıyla paylaştı.

NEREDEN NEREYE

Mali sıkıntıları yüzünden 2 yıl önce yedek forma bile yaptıramayan, aylarca her maçta önceki sezondan kalan aynı beyaz formayı giymek zorunda kalan Karşıyaka, Adıyaman 1954 maçında rakibine malzeme desteğinde bulunan taraf oldu. Kaf-Kaf, 2016-17 sezonunda 5 Şubat 2017'de Kayseri deplasmanında bembeyaz karla kaplı zeminde oynanan Erciyesspor maçına bile kısa kollu aynı beyaz formayla çıkmak zorunda kaldı. Hakem formayla zemin renginin uyumu nedeniyle karışıklık yaşanacağını belirtmesine rağmen maçı oynattı. Dün Adıyaman cephesi Karşıyaka'nın renkleriyle karışacak yeşil renkte şort seçince hakem çözüm bulunmasını, aksi takdirde maçı oynatmayacağını bildirdi. Rakibinin yardımına koşun Kaf-Kaf, Adıyaman'a beyaz şort ve tayt verip sahaya çıkmalarını sağladı.

YÖNETİMDEN TEŞEKKÜR

Karşıyaka yönetimi, Adıyaman 1954 maçı sonrası taraftara teşekkür mesajı yayınladı. "En büyük mutluluğumuz tüm olumsuz fiziki şartlara rağmen bizi desteklemeye gelen 10 bine yakın arma sevdalısını başları dik, eski günlerdeki mutlu şekilde konvoylarla evlerine göndermektir" diyen yönetim, "Dün sahada olan tamamı altyapı patentli oyuncularımızın yaş ortalamasının sadece 20 olduğunun bilincinde olarak mağlup duruma düşmemize rağmen desteğine devam eden taraftarımıza minnettarız. 50 milyon TL'nin üzerinde bir borç yükümüz var, transfer yasağımız var, stadımız yok, futbolumuzu destekleyen ne bir kurum, ne bir dernek, ne de bir kişi yok ama kimse unutmasın ki bizim armasına sahip çıkan sporcularımız, tüm zorluklara göğüs geren teknik kadromuz, en önemlisi en zor günümüzde çağrımıza kulak vererek tribünleri dolduran, bizleri maddi-manevi destekleyen büyük taraftarımız var. Çok net anlaşılmıştır ki bizim tek kurtuluşumuz altyapımızdır, biletini alarak tribünleri dolduran taraftarımızdır. Beraber yürüyeceğimiz bu yolun sonunda 106 yıllık emaneti daha nice yüzyıllara taşıyacağımıza inancımız tam" açıklamasını yaptı.



