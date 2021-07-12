Kart borcuna kredili çözüm

HER ANLAMDA SAĞLIK

Hiç hesapta yokken hayatımıza giren pandemi şüphesiz bize sağlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Aşılama hızlandı, normale dönüş de başladı. Evet, ‘önce sağlık’ diyoruz. Bedensel ve ruhsal sağlığımız her şeyin önünde geliyor. Bununla birlikte ‘finansal sağlık’ konusu da hayatımızda önemli bir yere sahip. Onsuz da olmuyor! Bugün gelirimiz ne olursa olsun parayı yönetmek için doğru yönlendirmelere ihtiyaç var. Peki bu nasıl olacak? Finansal sağlık ne demek? Kredi ve kart borcu nasıl yönetilir? Tüm bu konuları Garanti BBVA Bireysel Bankacılık’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten’le konuştuk.

BÜTÇE RÖNTGENİNİ ÇEKİYOR

Mahmut Akten, finansal sağlığı, ‘kişinin bütçesini sağlıklı yönetebilmesi’ olarak tanımlıyor. Bir başka deyişle gelir-gider dengesi, borcun yönetilmesi, birikim, uzun vadeli finansal hedef ve tasarruf, beklenmedik harcamalara karşı hazırlıklı olmak, finansal sağlığın temelini oluşturuyor. Gelirlerin sabit harcamaların ise daha değişiken olduğuna dikkat çeken Akten, gider analiziyle müşterilerinin bütçe fotoğraflarını çektiklerini ve buna paralel çözümler üreterek ücretsiz destek olduklarını vurguladı.

ASGARİ ÖDEME YAPANLAR

Bu desteklerden birinin de kredi kartıyla ilgili olduğunu vurgulayan Akten, kart limiti dolu ve asgari ödeme yapanlara kredili çözümleri hatırlattıklarını söyledi. Akten, şöyle devam etti:

“Mesela kart limiti 4 bin liraysa ve dolduysa bu borcu yönetmek zordur. Bunun yerine ihtiyaç kredisi çekip aylık 200 lira taksit ödemek daha yönetilebilir oluyor. Ayrıca kart limiti de serbest kalıyor, aylık gecikme faizi ortadan kalkıyor. Burada amacımız bankanın para kazanması değil, müşterinin bütçesini daha sağlıklı yönetmesini sağlamak” dedi.

NOTU DA KORUMAK GEREKİYOR

Müşterinin kart borcunu yönetmesinin kredi skoru açısından da çok önemli olduğunun altını çizen Mahmut Akten, “Borç gecikir ve yasal takip başlarsa daha sonra ihtiyaç oluştuğunda bankalardan kredi almak zorlaşıyor. Kredi alsanız bile riskli gruba düştüğünüz için size sunulan kredinin faizi de normalin üzerinde oluyor. Bu yüzden gecikmeye düşmeden önce 36 ay vadeli düşük taksitli kredi gibi seçenekler değerlendirilmeli” diye konuştu.

TERZİ İŞİ BANKACILIK

DURUMA ANINDA MÜDAHALE

Bankalar artık klasik hizmet anlayışını çoktan geride bıraktı. Teknolojiyi sonuna kadar kullanıyor, yapay zekadan faydalanıyor ve bu yolla müşterilerinin finansal durumlarını anlık analiz edip kişiye özel danışmanlık hizmeti sunuyor. Hepimizin hedeflerinin ve imkanlarının farklı olduğunu belirten Mahmut Akten, “Mobil uygulamamızda ‘durumum’ sekmesi var. 4 milyon müşteri bunu kullandı ve durumunun fotoğrafına baktı. Biz de bütçe kontrolü için kişiye özel tavsiyelerle gerekli aksiyonların alınmasını sağladık” dedi.

HARCADIKÇA BİRİKTİR FAİZ GELİRİN DE OLSUN

Kredi kartıyla harcama sırasında birikim yapmayı da sağladıklarını belirten Akten, şu bilgileri paylaştı:

“Kart sahibi markette, restoranda yaptığı harcamaya göre belirlediği oranda anında birikim sağlıyor. Örneğin 100 liralık bir harcamaya yüzde 5 birikim oranı belirlemişse bu ekstreye 105 lira yansıyor. 100 lira ödemeye giderken, 5 lira faiz geliri sağlayan birikim hesabına yatırılıyor. Bu yolla kart üzerinden altın biriktirmek de mümkün. Ayrıca maaş günlerinde vadesiz hesaptan vadeliye otomatik para aktarılmasını sağlayan seçenekler de sunuyoruz.”

LİMİT KONTROL ALTINDA

Bir başka uygulama olan ‘dijital cüzdan’a işaret eden Akten, şunları söyledi: “Bu uygulamayla ‘kredi kartımın limiti yüzde 70 dolunca haber ver’ şeklinde ayarlama yapılabiliyor. Bu konuda bir ayda 2 milyon bilgilendirme yaptık ve harcamaların kontrolünü sağladık. Ayrıca akıllı işlemlerle kredi taksit ödemesi bitenlere, bildirimlerle ödedikleri taksit miktarına göre birikim alternatifleri sunuyoruz. Bu yolla tasarrufların artmasını da sağlıyoruz.”

TASARRUF DİSİPLİNİ ŞART

Karşılaştığı ilginç müşteri profillerinden de örnek veren Mahmut Akten, “Kredi çekip, bu krediyle fiziki altın aldıktan sonra altınları bankadaki kiralık kasaya koyanları gördüm. Aslında bu kadar maliyetli bir yol seçmeden her ay birikim yapılabilir. Biz bu disiplini oluşturmaya çalışıyoruz. Öte yandan kredi kullanıp mevduat hesabı açanlar da var. Hiçbir zaman kredi faizi mevduatın altında olmuyor ki. Bunu birikim için yapıyor ama maliyetli bir yol seçmiş oluyor. Oysa tasarruf disiplini oluşsa, her ay gelirinden belli bir tutarı ayırıp biriktirebilir. Banka olarak krediden faiz geliri elde etmeyelim, yeter ki müşterilerde bu birikim bilinci oluşsun. Derdimiz bu” şeklinde konuştu.

MOBİL ŞUBEYE 2 MİLYAR ZİYARET

Pandemiyle birlikte dijital dönüşümün hızlandığını hatırlatan Akten, “2020’de mobil şubelerimize giriş sayısı yüzde 40 artarak 2 milyarı geçti. İki işlemden biri temazsız hale geldi. Eskiden şubeden yapılan işlemler artık mobil yapılıyor. ATM’ye bile dokunmadan mobil uygulama ve QR koduyla para çeker hale gelindi. 10 milyonun üzerinde aktif mobil banka kullanıcımız var” dedi.

‘CEP’TEN MÜŞTERİ OLMA DÖNEMİ

Mayıs 2021 itibarıyla cep telefonuyla uzaktan banka müşterisi olmanın mümkün hale geldiğini belirten Mahmut Akten, şu detayları verdi:

“Hesap açmak şubelerde de en çok zaman alan işlerden birisiydi. Artık oturduğunuz koltukta 5-6 dakikada bankada hesap açıp, sanal kart yaratıp alışveriş yapabiliyorsunuz. Hesap açmak çok güvenli. Yeni kimlik kartıyla bu işlem yapılıyor.

Önce mobil uygulama telefona indiriliyor ve kişisel bilgiler giriliyor.

Telefonunuzun NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisiyle kimlikteki çipi okumasıyla kimlik doğrulaması yapılıyor.

Sonra bir selfi çekiliyor. Bu da resimle bağlanılmadığını teyit ediyor.

Son olarak görüntülü konuşmayla müşteri hizmetlerine bağlanılıyor. Dijital kanallar için şifre alındıktan sonra işlem tamamlanıyor. Son dönemde kredi, kredi kartı, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gibi taleplerle uzaktan müşteri olma isteği arttı.”