Kartal evinde kanatlandı
Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’nü ağırladı. Müsabaka siyah-beyazlı takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
06 Mart 2020, Cuma 22:14 Son Güncelleme:
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Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.
59. dakikada Rodrigues’in pasıyla soldan ceza sahasına giren Orgill’in çaprazdan şutunda, Karius topu direk dibinde kornere çeldi.
76. dakikada Rodrigues’in ara pasıyla ceza sahasına giren Faty kaleciyle karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli futbolcunun şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
88. dakikada Beşiktaş’ın ikinci golü geldi. Burak Yılmaz’ın kaybettiği topu ceza sahası dışında önünde bulan Ljajic’in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
90 1. dakikada Vida’nın Rodrigues’e ceza sahası önünde yaptığı müdahaleye hakem Arda Kardeşler faul verdi. Başkent temsilcisi serbest vuruş için hazırlık yaparken VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem penaltıya hükmetti.
90 3. dakikada topun başına geçen İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1 Karşılaşma, Beşiktaş’ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
AA