Kartla alışverişte 3.4 milyar liralık rekor

Küresel reklam teknolojileri pazarının önde gelen şirketlerinden Criteo’nun da 10 Türk perakendeciyi bazalan araştırmasına göre; 2016’dan 2017’ye ‘Black Friday’ döneminde online satış oranı yüzde 201 artarken, bu oran Mobilde yüzde 412’ye ulaştı. Black Friday’in Türkiye pazarında da her yıl güçlendiğini gösteren rapora göre; bu yıl satışlar geçen yıla oranla yüzde 411 artış gösterdi. Criteo Doğu Avrupa ve Türkiye Ülke Müdürü Murat Kalafat, “Alışverişte tüketicilerin aklına ilk gelmeyi başaran markalar, pastadan büyük pay alıyorlar” dedi.

ONLiNe’a hücum 2 milyon farklı kartın kullanıldığı 23 Kasım’da 110 bin kart ilk kez cüzdanlardan çıktı. Bu özel dönemde en çok bebek bezi, oyuncak, tekstil, kozmetik ve cep telefonu satışları yapıldı. İnternetten yapılan kartlı alışveriş tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68 artışla 975 milyon lira oldu. Bu dönemde Hepsiburada.com 410 milyon TL ciro yaptı. CarrefourSA’nın e-ticaret platformu carrefoursa.com’un da anlık trafiği 12 katına çıktı.



