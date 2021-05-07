350 TL’ye kadar olan ödemeler şifresiz, bunun üzerindeki tutarlar ise şifreli yapılacak. Uygulama bugün devreye girdi. Temassız ödemelerde şifresiz işlemler için limit artışı yapılırken bu durum bir yandan da dolandırıcılara kapı aralıyor. Tüketiciler Derneği Başkanı Levent Küçük ise vatandaşlara şu uyarılarda bulunuyor:

ARKA CEPTE TAŞIMAYIN

Siber dolandırıcılar temassız kart kişinin cebinde ya da çantasındayken post cihazını 5-10 cm yaklaştırarak para çekebiliyor.

Bunu engellemek için temassız kartları başkalarıyla temas edebilecek yerlerde (örneğin arka cebinizde) taşımayın.

Özellikle toplu taşıma araçlarında seyyar pos cihazı bulunduranlar olabiliyor. Bunlara karşı dikkatli olun.

Her ay sonunda mutlaka kredi kartı ekstrenizi kontrol edin.

Ayrıca çalıştığınız bankanızdan her alışverişe yönelik uyarı mesajı almayı talep edin.

4 TL’NİN 1 TL’Sİ ONLINE

BKM’nin 2021 Mart verilerine göre;