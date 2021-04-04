Kasımpaşa 1- Beşiktaş 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

10. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Luckassen’in kendi yarı sahasından uzun pasında orta sahada Thelin’in dokunduğu topa hareketlenen Hajradinovic’in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu sağına uzanarak topu kontrol etti.

19. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Necip Uysal’ın uzaklaştırmak istediği topa sahip olan Varga, pasını Aytaç Kara’ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

29. dakikada Beşiktaş önemli bir fırsattan yararlanamadı. Varga’nın hatalı geri pası sonucunda topa sahip olan Larin’in ceza sahasında yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kontrol etti. Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İLK YARI SONA ERDİ

Kasımpaşa 1 - Beşiktaş 0

47.dakikada Beşiktaş'ın Ljajic'le kullandığı serbest vuruşta Kasımpaşa defansından seken topa Vida ve Atiba birlikte hareketlendi, iki oyuncu anlaşamayınca Atiba'ya çarpan top auta çıktı.

73.dakikada Kasımpaşa'da kaleci Ertuğrul, yardımcı hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

90+5. dakikada Gökhan Töre'nin sağdan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Vida'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Kasımpaşa karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

AA