Kasımpaşa: 1 Konyaspor:1 (Maç sonucu)
Süper Lig'de 30. haftanın son maçında Kasımpaşa ile İttifak Holding Konyaspor, 1-1 berabere kaldı.
15 Mart 2021, Pazartesi 22:48 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa, Süper Lig'in 30. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. 10. dakikada Haddadi'nin kullandığı taç atışında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Aytaç Kara'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
21. dakikada kaleci Sehic, Koomson'u çalımlamaya çalışırken topun kontrolünü kaybetti. Rakibinden önce yeniden topa hamle yapan Sehic, meşin yuvarlağın sahibi oldu.
44. dakikada sağdan Hadergjonaj'ın ortasında savunmanın kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içinde Hajradinovic'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Sehic topu çeldi.
İKİNCİ YARI
79. dakikada ceza sahası dışındaki Sekidika, Guilherme'nin soldan attığı pas sonrası topu kontrol edip şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
80. dakikada Drinkwater'ın sağdan ortasında ceza sahasındaki Tosic'in kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
90. dakikada Hadergjonaj'ın sağdan ortasında Varga topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
90+2. dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Bytyqi'nin soldan ortasında altıpas içinde topa kafayı vuran Kravets, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
90+7. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Yusuf Erdoğan'ın sağdan ortasında Varga, topu ceza sahası dışındaki Hajradinovic'in önüne indirdi. Bu oyuncunun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
AA