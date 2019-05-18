Kasımpaşa ile Atiker Konyaspor puanları paylaştı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Kasımpaşa-Atiker Konyaspor maçı 1-1 tamamlandı.

15. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet, pasını ceza yayı önündeki Perica'ya çıkardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden Koita'ya aktardı. Koita'nın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top, açısını daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü.

24. dakikada Skubic'in pasında topla buluşan Volkan Fındıklı'nın açısını düzelttikten sonra ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Scuffet meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Volkan Fındıklı'nın savunmanın arkasına pasında altıpasın önünde topla buluşan Skubic'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet'ten döndü. Pozisyonu takip eden Milosevic'in yaptığı vuruşta Scuffet açısını daraltarak bir kez daha topa müdahale etti. Ardından seken topta Ömer Ali Şahiner'in penaltı noktası civarından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atiker Konyaspor mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

56. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Trezeguet, sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hajradinovic'e çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Ben Youssef'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

73. dakikada topla buluşan Koita'nın, şık çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

90+2. dakikada Trezeguet'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul arka direkte topu son anda tokatladı. Ardından topu önünde bulan Veigneau pasını Heintz'a verdi. Heintz'ın şutunda savunmaya çarpan top kaleci Ertuğrul'da kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

AA