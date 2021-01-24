Kasımpaşa'da Drinkwater su antrenmanında sakatlandı
Kasımpaşa'nın Chelsea'den yaptığı sansasyonel transfer Danny Drinkwater, havuz antrenmanında sakatlandı. Antrenmanın ardından tedavisine başlanan Drinkwater'ın Sivasspor maçında oynayıp oynayamacağı henüz belirsiz.
24 Ocak 2021, Pazar 15:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kasımpaşa’nın Chelsea’den kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Drinkwater, henüz maça çıkmadan sakatlandı. Havuz antrenmanı sırasında sakatlandığı öğrenilen oyuncunun tedavisine başlandı.
30 yaşındaki futbolcu sağlık ekibinin çabalarıyla Sivasspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Deneyimli futbolcunun Sivasspor karşılaşmasına kadar iyileşmesi durumunda oyuna sonradan dahil olarak süre alması bekleniyor.
Hürriyet Spor Arena
BUNLARI DA OKUYUN