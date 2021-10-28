Kasımpaşa'da Hakan Kutlu dönemi resmen başladı
Kasımpaşa, Cihat Arslan ile yollarını ayırdıktan sonra yeni hocasını buldu. Birçok ismin geçtiği görev için Hakan Kutlu'da karar kılındı. Kutlu ilk antrenmanına çıktı.
28 Ekim 2021, Perşembe 17:05 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörğü Hakan Kutlu oldu. Kutlu bugünkü antrenmanda takımın başında yer aldı.
İstanbul ekibinin teknik direktörlük görevi için Guti, İrfan Buz gibi hocaların adı da geçmişti.
Yapılan açıklamada "Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.
https://twitter.com/kasimpasa/status/1453721204179685385
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