Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörğü Hakan Kutlu oldu. Kutlu bugünkü antrenmanda takımın başında yer aldı.

İstanbul ekibinin teknik direktörlük görevi için Guti, İrfan Buz gibi hocaların adı da geçmişti.

Yapılan açıklamada "Kasımpaşamız Teknik Direktör Hakan Kutlu ile anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu'ya ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" denildi.







